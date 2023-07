Quand John McEnroe sert et vole bat Novak Djokovic : regarder la vidéo

Après avoir remporté sept titres du Grand Chelem, le légendaire joueur de tennis John McEnroe a décidé de tirer un trait sur son illustre carrière en 2006. Suite à sa retraite, la sensation américaine du tennis a enfilé la casquette de commentateur. Les gens ont recommencé à parler des incroyables compétences de McEnroe après qu’une vieille vidéo de sa session de jeu amusante avec Novak Djokovic ait refait surface sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, on peut même voir McEnroe marquer un point contre Djokovic.

Après un rallye bourré d’action entre Djokovic et McEnroe, les deux joueurs peuvent être vus se serrant dans les bras. McEnroe, qui portait un pantalon et une chemise blanche, a réussi à réaliser une volée gagnante dans ce match. L’incident avait eu lieu lors de l’US Open 2009. McEnroe, alors âgé de 50 ans, est descendu de la boîte des commentaires pour s’engager dans un match amical avec le Serbe.

Tout en évoquant ses sentiments de partager le terrain avec John McEnroe, Novak Djokovic avait révélé que la séance était « drôle » et que les spectateurs de l’US Open avaient apprécié le match. « C’était en fait assez drôle et la foule a adoré. Et Johnny, bien sûr, a rendu un petit service. Ce n’était pas facile de jouer en jeans, en costume et en chemise à col, mais c’était très amusant. J’aime divertir la foule. Cela me rend heureux aussi. Jouer avec Johnny Mac et s’amuser, je pense que c’est ce que la foule veut, et surtout à cette heure, ces matchs nocturnes rendent ce tournoi très spécial », a déclaré Djokovic.

Novak Djokovic joue actuellement à Wimbledon. Le Serbe a été sacré champion de Roland-Garros le mois dernier. Le triomphe de Roland-Garros a guidé Djokovic vers un 23e titre record du Grand Chelem. Le joueur de 36 ans a battu le Norvégien Casper Ruud en finale 7-6 (1), 6-3, 7-5 pour remporter le titre de Rolland Garros. Djokovic a dépassé Rafael Nadal pour devenir le joueur de tennis masculin le plus titré.

Novak Djokovic vise désormais à égaler l’incroyable record du maestro suisse Roger Federer en remportant Wimbledon pour la huitième fois. Djokovic a lancé son parcours pour remporter un cinquième titre consécutif à Wimbledon en remportant une victoire convaincante 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) contre l’Argentin Pedro Cachin au premier tour.