Quand John Densmore s’en est pris à Pete Townshend et Sting

Un problème auquel de nombreux artistes sont confrontés tout au long de leur carrière est la question de l’authenticité. À quel moment est-il acceptable de « vendre » ? Est-ce jamais acceptable de vendre ? Et qu’est-ce qui constitue une « vente » ? Lorsqu’un groupe qui répand la paix et l’amour permet que sa musique soit utilisée dans une publicité pour une entreprise qui exploite ses travailleurs et qui est essentiellement la cupidité capitaliste personnifiée, de nombreux fans sont prompts à juger. Pourtant, dans un monde où les musiciens luttent pour gagner de l’argent grâce à leur seul art, certains pensent qu’il est acceptable d’utiliser le capitalisme à leur avantage ; c’est une industrie où l’on mange des chiens, après tout.

John Densmore, le batteur des Doors, n’est pas convaincu par l’idée que sa musique apparaisse dans des publicités, estimant qu’il trahirait ses valeurs fondamentales en tant qu’artiste s’il laissait les entreprises utiliser sa musique pour promouvoir la dernière mode ou tendance. Devenus célèbres dans les années 60, les Doors étaient des icônes du mouvement contre-culturel, s’opposant au consumérisme généralisé et à l’artificialité à travers leurs chansons blues et psychédéliques.

Leur chanteur principal, Jim Morrison, était un artiste obsessionnel qui ne considérait pas ses créations musicales comme un moyen de vendre des millions de disques ou de devenir le groupe le plus célèbre du monde. Il meurt en 1971, laissant derrière lui un héritage d’une véritable authenticité. Cette attitude persiste chez Densmore, qui estime que de nombreux artistes sont hypocrites quant à ce qu’ils prêchent par rapport à ceux qu’ils autorisent à utiliser leur musique.

« La peur me traverse lorsque j’écoute un message téléphonique de notre manager disant que nous avons une autre offre d’énormes sommes d’argent si nous permettions simplement qu’une de nos chansons soit utilisée comme arrière-plan pour une publicité. Ils n’abandonnent pas ! Je suppose qu’il est difficile d’imaginer que tout le monde n’ait pas de prix », a-t-il écrit dans un article de 2002 pour La Nation.

Il a ajouté : « Apple Computer a appelé un mardi – ils ont déjà eu l’audace de dépenser de l’argent pour intégrer « When the Music’s Over » dans une publicité pour leur nouveau logiciel informatique cube. Ils veulent le diffuser le week-end prochain et nous donneront un million et demi de dollars ! un million et demi de dollars ! Il a plaisanté : « Bon sang ! Pourquoi Jim devait-il faire preuve d’une telle intégrité ? »

Tout en discutant de cette question avec ses camarades du groupe, Densmore est resté catégorique sur le fait que le groupe ne devrait pas céder à des offres monétaires aussi ridicules. «Je suis assez clair sur le fait que nous ne devrions pas le faire. Nous n’avons pas besoin d’argent », a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « Si j’ai appris quelque chose de Jim, c’est le respect de ce que nous avons créé. Je dois réussir. Dieu merci, en 1965, Jim a dit que nous devrions tout diviser et que tout le monde a un droit de veto. Bien sûr, à chaque fois que je passe devant, ils doublent l’offre !

Il a également pris le temps de dénoncer plusieurs musiciens anglais qui ont cédé à ce que leur musique soit utilisée dans des publicités. « Ces artistes anglais impeccables sont également des proies. Pete Townshend continue de nous tromper en vendant des chansons de Who à des yuppies avides de SUV. J’espère que Sting a emmené les chefs chamanes avec lesquels il traîne dans la forêt tropicale à l’arrière de cette Jag dont il fait la publicité, car aussi beaux que soient les intérieurs en bois de ronce, la voiture – nommée d’après un animal potentiellement menacé d’extinction – est une voiture à essence. glouton. »

Même si Densmore admet avoir eu une Jag dans les années 60, il a depuis repris ses esprits. « C’était à l’époque où les premières bouffées de célébrité rock me montaient au nez. J’espère que j’ai appris quelque chose depuis ces temps grisants, comme : « À quoi sert un monde épuisé ? »

