A LA SUITE de la tragédie de Miami, le président Joe Biden se rend en Floride.

Le 24 juin 2021, une tragédie a frappé Miami lorsqu’un immeuble d’appartements s’est effondré, laissant plus de 150 disparus.

Joe Biden devrait visiter Miami après l’effondrement du condo Champlain Crédit : Getty

Quand Joe Biden se rend-il à Miami, en Floride ?

À la suite de la tragédie survenue à Miami, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront à Surfside Florida le jeudi 1er juillet 2021.

En route pour le Wisconsin, Biden a déclaré aux journalistes le mardi 29 juin qu’il aimerait se rendre à Miami « J’espère dès jeudi ».

Suite à ses commentaires mardi matin, la Maison Blanche a confirmé que le voyage aura lieu.

Pendant son séjour à Miami, il passera du temps avec les familles touchées et avec les premiers intervenants.

« La réponse et le soutien que nous avons reçus des partenaires fédéraux, étatiques et autres au cours des six derniers jours ont été sans précédent – il s’agit de la plus grande opération d’urgence sans ouragan jamais vue par l’État de Floride », a déclaré Daniella Levine, maire du comté de Miami-Dade. Cava a déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu du président Biden et de l’administration fédérale depuis le premier jour, et reconnaissants qu’il visitera le site de cette tragédie pour passer du temps avec les familles touchées et les premiers intervenants. »

Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues cinq jours après l’effondrement Crédit : Getty

Combien de personnes sont mortes dans l’immeuble effondré ?

Cinq jours après l’effondrement du condo Champlain, 11 décès ont été confirmés.

Les décès comprennent :

Antoine Lozano, 83 ans.

Gladys Lozano, 79 ans.

Stacie Dawn Fang, 54 ans.

Manuel « Manny » Lafont, 54 ans.

Marcus Joseph Guara, 52 ans.

Frank Kleiman, 55 ans.

Michael Davis Altman, 50 ans.

Léon Oliwkowicz, 80 ans.

Luis Bermudez, 26 ans.

Anna Ortiz, 46 ans.

Christina Beatriz Elvir, 74 ans.

11 personnes ont été confirmées mortes jusqu’à présent Crédit : AFP

La recherche de survivants est-elle dangereuse ?

Les équipes de secours ont travaillé jour et nuit pour creuser dans les décombres et trouver des personnes.

Des équipes de secours sont venues de toute la Floride pour aider à la recherche et au sauvetage, notamment à Tallahassee, Orlando, Tampa, Fort Myers et Jacksonville.

Creuser dans les décombres est une tâche difficile et dangereuse pour les secouristes.

L’enlèvement de débris peut affecter d’autres éléments pouvant contenir des survivants.

Les décombres sont également extrêmement lourds.

Selon les équipes locales de recherche et de sauvetage, une pièce retirée pesait 12 000 livres.