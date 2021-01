Donald Trump sera-t-il là?

M. Trump n’a rien fait pour simplifier le chemin vers le jour de l’inauguration pour M. Biden et a confirmé via Twitter qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de M. Biden. Le compte Twitter de Trump a ensuite été suspendu définitivement.

Il a tweeté le 8 janvier: « A tous ceux qui l’ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier. »

En conséquence, M. Trump brisera une tradition vieille de plusieurs décennies. Il sera le premier président en plus de 150 ans – et juste le quatrième de l’histoire des États-Unis – à manquer l’événement. Habituellement, la personne quittant la Maison Blanche accueillait son prédécesseur au bureau ovale et assistait à la cérémonie d’assermentation.

M. Biden et Barack Obama ont tous deux assisté à l’inauguration de M. Trump le 20 janvier 2017. L’adversaire démocrate du président Hillary Clinton était également présente, tout comme les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Jimmy Carter.

M. Trump aurait envisagé de se rendre dans son complexe de golf Turnberry en Écosse pour éviter que M. Biden ne prenne ses fonctions. Mais le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que M. Trump ne serait pas autorisé à se rendre en Écosse pour jouer au golf lors de l’investiture de M. Biden.

Le premier ministre a souligné qu’il est illégal de voyager à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sans raison valable et a déclaré: « Venir jouer au golf n’est pas ce que je considère comme un objectif essentiel. »

Cependant, il a été dit à l’aéroport de Prestwick de s’attendre à l’arrivée d’un Boeing 757 militaire américain précédemment utilisé par M. Trump le 19 janvier, selon le Sunday Post.

Que dira Joe Biden?

Chaque président depuis George Washington a prononcé le discours inaugural. M. Trump a parlé pendant 16 minutes lors de son vœu de briser «l’ordre établi» et de «rendre l’Amérique à nouveau grande».

Pour M. Biden, l’accent sera probablement mis sur les pierres angulaires de ses politiques: la pandémie, l’économie, le changement climatique et les soins de santé.

Il semble également probable qu’il abordera à nouveau la question de l’unification des Américains – qu’ils aient voté pour lui ou non. Cette question a déjà été un thème clé de son commentaire jusqu’à présent.

« Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler en tant que nation », a déclaré M. Biden dans un communiqué. « Il est temps pour l’Amérique de s’unir. »