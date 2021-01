Quand et où a lieu la cérémonie d’inauguration de Joe Biden?

Conformément à la tradition, l’inauguration aura lieu le mercredi 20 janvier, devant le Capitole américain à Washington DC. L’inauguration devrait commencer à 11 h HE (16 h GMT).

M. Biden devra prêter un serment inaugural avant de prendre ses fonctions et prononcera une allocution publique.

À quelle heure est le défilé inaugural virtuel de Joe Biden?

Le défilé inaugural de Joe Biden devrait avoir lieu vers 14 h 00 HE (19 h 20 GMT). Avec des mesures strictes en place pour se conformer aux procédures de sécurité covid, l’événement se déroulera en grande partie en ligne. La participation en personne à l’événement sera limitée.

Comment puis-je regarder en direct au Royaume-Uni?

La cérémonie d’inauguration débutera vers 16 heures GMT et pourra être regardée en direct au Royaume-Uni à partir de diverses plateformes d’information. La couverture en direct peut être visionnée sur les chaînes d’information Sky et BBC. De plus, la cérémonie sera disponible en streaming en ligne via CNN, MSNBC, ABC, CBS News et Fox News.

La cérémonie pourrait-elle se tenir à huis clos?

Compte tenu de la violence observée hier soir et de la pandémie de coronavirus, certains sur les réseaux sociaux appellent à la cérémonie d’inauguration de cette année à huis clos.

Le maire de DC a prolongé une déclaration d’urgence publique jusqu’au 21 janvier, le lendemain de l’inauguration. Cet ordre habilite les fonctionnaires à réduire les heures d’ouverture des entreprises, à ordonner aux gens de quitter la rue si un couvre-feu est imposé et à dépenser des fonds au besoin pour protéger la sécurité publique, ce qui suggère que les fonctionnaires de la ville ont le pouvoir d’empêcher les gens de se rassembler pour l’événement.

Elle a déclaré: «Le président Trump continue de susciter la rage et la violence en affirmant que l’élection présidentielle n’était pas valide», et a déclaré: «On peut s’attendre à ce que certaines personnes poursuivent leurs violentes manifestations jusqu’à l’inauguration.

Suite aux attaques, la Garde nationale de DC sera également sur place, après avoir été mobilisée pendant 30 jours à partir du 6 janvier.

La cérémonie brisera également les traditions en raison de la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis ont connu la pire épidémie au monde, enregistrant plus de décès et de cas que tout autre pays.