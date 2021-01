Donald Trump sera-t-il là?

M. Trump n’a rien fait pour simplifier le chemin vers le jour de l’inauguration pour M. Biden, et la probabilité qu’il assistera à la cérémonie semble de plus en plus douteuse.

Si M. Trump refuse d’assister le 20 janvier, il rompra une tradition vieille de plusieurs décennies. Habituellement, la personne quittant la Maison Blanche accueillait son prédécesseur au bureau ovale et assistait à la cérémonie d’assermentation.

M. Biden et Barack Obama ont tous deux assisté à l’inauguration de M. Trump le 20 janvier 2017. L’adversaire démocrate du président Hillary Clinton était également présente, tout comme les anciens présidents Bill Clinton, George W Bush et Jimmy Carter.

Au sujet de la présence de Trump, M. Blunt, qui est le président du Comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales, a déclaré qu’il était « confiant » qu’il verra « à la fois le vice-président Biden et le président Trump sur la scène le jour de l’inauguration ». Il a ensuite souligné comment ce serait un « message puissant, peu importe lequel et ce sera un message puissant, peu importe lequel d’entre eux est assermenté ».

Quel sera l’impact du coronavirus sur les plans d’inauguration?

Cette fois, la cérémonie pourrait également briser les traditions en raison de la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis ont connu la pire épidémie au monde, enregistrant plus de décès et de cas que tout autre pays.

Les festivités sont susceptibles d’être réduites, avec des mesures de santé publique, notamment le port obligatoire d’un masque, des contrôles de température et une distanciation sociale.

Le comité d’inauguration présidentielle a prévu un mémorial national de Covid pour la veille de l’inauguration.

Le comité a déclaré que les villes et villages du pays seront invités à éclairer leurs bâtiments et à sonner les cloches des églises à 17 h 30 HE le 19 janvier dans un « moment national d’unité et de mémoire ».

Que dira Joe Biden?

Chaque président depuis George Washington a prononcé le discours inaugural. M. Trump a parlé pendant 16 minutes lors de son vœu de briser «l’ordre établi» et de «rendre l’Amérique à nouveau grande».

Pour M. Biden, l’accent sera probablement mis sur les pierres angulaires de ses politiques: la pandémie, l’économie, le changement climatique et les soins de santé.

Il semble également probable qu’il abordera à nouveau la question de l’unification des Américains – qu’ils aient voté pour lui ou non. Cette question a déjà été un thème clé de son commentaire jusqu’à présent.

« Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler en tant que nation », a déclaré M. Biden dans un communiqué. « Il est temps pour l’Amérique de s’unir. »