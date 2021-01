Y a-t-il d’autres manifestations pro-Trump prévues avant l’inauguration?

Le 11 décembre, le FBI a mis en garde contre la possibilité de manifestations armées coordonnées, qui pourraient être planifiées par les partisans de Trump à l’approche de l’inauguration.

Des publications sur un certain nombre de sites Web pro-Trump ont prévu plusieurs manifestations à plusieurs dates, dont certaines impliquent des manifestations armées dans différentes villes des États-Unis le 17 janvier et une marche dans la capitale le jour de l’inauguration de M. Biden.

Ces avertissements interviennent après que la Garde nationale a reçu l’autorisation d’envoyer jusqu’à 15000 soldats dans la capitale d’ici le 16 janvier, et les touristes sont interdits de visiter le Washington Monument jusqu’à quatre jours après l’assermentation du président élu.

Quand est le premier jour de travail de Joe Biden?

Conformément à la tradition, le premier jour de fonction de Joe Biden sera le 20 janvier, jour de son investiture. Le 20 janvier marque le premier jour du nouveau mandat et le transfert officiel des pouvoirs présidentiels au président élu.

Quand Trump quittera-t-il la Maison Blanche et quand les Bidens emménageront-ils?

M. Biden et le Dr Jill Biden emménageront à la Maison Blanche le 20 janvier, après la cérémonie d’inauguration.

À la suite de la victoire de M. Biden, on craignait que Donald Trump refuse de concéder l’élection ou de quitter ses fonctions avant le jour de l’inauguration. Dans cette situation, M. Trump n’aurait aucun droit légal ou constitutionnel à accéder au bureau et il serait contraint de quitter les locaux de la Maison Blanche.

Le problème a atteint son apogée le 6 janvier lorsque M. Trump a encouragé une foule d’émeutiers qui ont pris d’assaut Capitol Hill pour protester contre la victoire de Biden-Harris. Confronté aux appels à sa destitution de la part des dirigeants démocrates du Congrès, M. Trump a par la suite condamné la violence, s’engageant à une « transition ordonnée le 20 janvier ».

M. Trump a reconnu sa défaite pour la première fois le 7 janvier, confirmant qu’il quitterait la Maison Blanche avant le jour de l’inauguration.

Pourquoi y a-t-il un décalage entre l’élection et l’investiture présidentielle?

L’élection a eu lieu le 3 novembre 2020, mais M. Biden ne devient officiellement président que plus de deux mois plus tard.

Jusqu’en 1933, le nouveau président a été inauguré le 4 mars, quatre mois après le jour des élections. Ce délai a ensuite été ramené à environ deux mois avec la ratification du 20e amendement.

Le délai entre l’élection américaine et l’investiture permet au président sortant de régler les problèmes et au nouveau président de se préparer à son mandat en travaillant sur la politique et en nommant son cabinet.