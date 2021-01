Quand Trump quittera-t-il la Maison Blanche et quand les Bidens emménageront-ils?

M. Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, emménageront à la Maison Blanche le 20 janvier, après la cérémonie d’inauguration.

M. Trump a reconnu sa défaite pour la première fois le 7 janvier, confirmant qu’il quitterait la Maison Blanche avant le jour de l’inauguration.

M. Trump a confirmé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie et qu’il devrait s’envoler pour sa propriété en Floride de Mar-a-Lago le matin du 20 janvier.

Il a tweeté le 8 janvier: « À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier. »

En conséquence, M. Trump brisera une tradition vieille de plusieurs décennies. Il sera le premier président en plus de 150 ans – et juste le quatrième de l’histoire des États-Unis – à manquer l’événement. Habituellement, la personne quittant la Maison Blanche accueillait son prédécesseur au bureau ovale et assistait à la cérémonie d’assermentation.

À quelle heure est le défilé inaugural virtuel de Joe Biden?

Le défilé inaugural de Joe Biden devrait avoir lieu vers 14 h 00 (19 h 00 GMT).

Avec des mesures strictes en place pour se conformer aux procédures de sécurité de Covid, l’événement se déroulera principalement en ligne. La participation en personne à l’événement sera limitée.

Comment puis-je regarder en direct au Royaume-Uni?

La cérémonie d’inauguration débutera vers 16 heures GMT et pourra être regardée en direct au Royaume-Uni à partir de diverses plateformes d’information. La couverture en direct peut être visionnée sur les chaînes d’information Sky et BBC. De plus, la cérémonie sera disponible en streaming en ligne via CNN, MSNBC, ABC, CBS News et Fox News.