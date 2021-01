Quand et où a lieu la cérémonie d’inauguration de Joe Biden?

Conformément à la tradition, l’inauguration aura lieu le 20 janvier. L’inauguration devrait commencer à 11h (16h GMT). Il prêtera serment sur les marches du Capitole américain à Washington DC.

M. Biden devra prêter un serment inaugural avant de prendre ses fonctions et prononcera une allocution publique. Le président élu et vice-président, Kamala Harris, donnera également des interviews.

À quelle heure est le défilé inaugural virtuel de Joe Biden?

Le défilé inaugural de Joe Biden devrait avoir lieu vers 14 h 00 (19 h 00 GMT).

Avec des mesures strictes en place pour se conformer aux procédures de sécurité de Covid, l’événement se déroulera en grande partie en ligne. La participation en personne à l’événement sera limitée. Le spectacle américain présentera des performances de Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons et Jon Bon Jovi.

Comment puis-je regarder en direct au Royaume-Uni?

La cérémonie d’inauguration commencera vers 16 heures GMT et pourra être regardée en direct au Royaume-Uni à partir de diverses plateformes d’information. La couverture en direct peut être visionnée sur les chaînes d’information Sky et BBC. De plus, la cérémonie sera disponible en streaming en ligne via CNN, MSNBC, ABC, CBS News et Fox News.

Qui se produit lors de la cérémonie d’inauguration de Biden?

Lady Gaga et Jennifer Lopez monteront sur scène lors de la cérémonie d’inauguration, aux côtés d’autres personnes dans ce que son équipe de transition a déclaré présenterait une Amérique diversifiée.

L’événement comprendra également les remarques d’un pompier noir de Géorgie, d’un ancien poète lauréat de la jeunesse, d’un prêtre catholique et d’un pasteur de la ville natale de Biden à Wilmington, Delaware.

Lady Gaga chantera l’hymne national et Mme Lopez donnera un spectacle musical.

« Ils représentent une image claire de la grande diversité de notre grande nation », a déclaré l’équipe de Biden dans un communiqué.

Lors de l’inauguration de M. Trump, le Mormon Tabernacle Choir et la soprano adolescente Jackie Evancho l’ont rejoint sur scène.

En 2013, M. Obama avait entre autres Kelly Clarkson, lauréate d’American Idol.

Que se passe-t-il d’autre le jour de l’inauguration?

Les événements inauguraux traditionnels ont été largement réduits cette année en raison de la pandémie et des problèmes de sécurité, à la suite des récentes émeutes.

Tom Hanks animera une émission spéciale de 90 minutes, Celebrating America, qui sera diffusée juste après la cérémonie de prestation de serment.

À quelle heure est Celebrating America et comment puis-je regarder en direct?

L’émission spéciale sera diffusée de 20h30 à 22h (01h00 GMT) sur tous les principaux réseaux américains, y compris ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC, et sera également diffusée en direct sur YouTube, Twitter, Facebook, Twitch et Amazon Prime.

La cérémonie pourrait-elle se tenir à huis clos?

Compte tenu de la violence constatée le 6 janvier et de la pandémie de coronavirus, certains sur les réseaux sociaux appellent à la cérémonie d’inauguration de cette année à huis clos.

Le maire de DC a prolongé une déclaration publique d’urgence jusqu’au 21 janvier, le lendemain de l’inauguration. Cet ordre habilite les fonctionnaires à réduire les heures d’ouverture des entreprises, à ordonner aux gens de quitter la rue si un couvre-feu est décrété et à dépenser des fonds au besoin pour protéger la sécurité publique, ce qui suggère que les fonctionnaires de la ville ont le pouvoir d’empêcher les gens de se rassembler pour l’événement.

Elle a déclaré: «Le président Trump continue de susciter la rage et la violence en affirmant que l’élection présidentielle était invalide. On peut s’attendre à ce que certaines personnes poursuivent leurs violentes manifestations pendant l’inauguration. »

Après les attaques, la Garde nationale de DC sera également sur place, après avoir été mobilisée pendant 30 jours à partir du 6 janvier.

La cérémonie brisera également les traditions en raison de la pandémie de coronavirus. Les États-Unis ont connu la pire épidémie au monde, enregistrant plus de décès et de cas que tout autre pays.