Quand JK Rowling a révélé pourquoi elle ne pouvait pas tuer “Hagrid” dans Harry Potter

Les fans de Harry Potter pleurent la mort de “Hagrid” Robbie Coltrane, décédé le 14 octobre. L’acteur, comédien et écrivain écossais est parti pour sa demeure céleste à l’âge de 72 ans et les hommages du monde entier continuent d’affluer. Robbie Coltrane a fait Hagrid prend vie en tant que mi-géant mi-homme aimant les dragons, gentil et gracieux. Même si plusieurs personnages ont été tués dans la franchise de livres écrite par JK Rowling, l’auteur a récemment révélé qu’elle n’avait jamais l’intention de tuer le personnage de Hagrid dans les livres, selon un rapport de LAD Bible.

Dans les livres et les films de la série de fiction fantastique à succès, Hagrid était avec Harry depuis le tout début et était celui qui non seulement l’a amené chez les Dursley alors qu’il était bébé, mais aussi la personne qui a révélé qu’Harry est un sorcier, 11 ans plus tard. On s’attendait à ce que Hagrid ait un rôle important à jouer jusqu’à Harry Potter et les reliques de la mort, qui a été publié en 2007. Dans le rapport, Rowling a expliqué que même si elle pensait que sa première ébauche du dernier chapitre du livre final était “des ordures”, il en restait une partie. L’auteur a révélé que Hagrid avait transporté le corps “mort” de Harry hors de la forêt après la bataille de Poudlard.

Rowling a poursuivi en expliquant qu’elle avait écrit la fin de la série “au cours de la première année d’écriture” et qu’il ne lui était pas venu à l’esprit de tuer le bien-aimé Hagrid, même s’il “aurait été naturel de tuer dans certains façons.” Rowling a révélé qu’elle voulait que Hagrid emmène “Harry hors des bois spécifiquement car c’est Hagrid qui l’a emmené dans le monde et Hagrid qui le ramènerait.”

Avant sa mort, Robbie Coltrane lui-même a réfléchi à «l’héritage durable de Hagrid» dans Harry Potter: Retour à Poudlard de HBO Max, qui a été publié plus tôt en 2022. Dans un message vidéo émouvant, Coltrane a déclaré que c’était une «fin d’une époque » et qu’il avait consacré une décennie de sa vie à la série et au personnage de Hagrid. Il a poursuivi en disant: “Mes enfants ont grandi pendant cela.”

