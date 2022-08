Quand Jin de BTS a dansé sur la chanson DDU-DUDDU-DU de BLACKPINK au Japon et a laissé Jimin en splits

Les membres des groupes sud-coréens BTS et BLACKPINK font souvent la une des journaux en raison de leurs rumeurs de liaison. Les deux groupes bénéficient d’une base de fans distincte, ils ont un énorme public de fans dans le monde.

Tant de fois, nous avons entendu leurs rumeurs de rencontres. Maintenant, une vidéo de retour dans laquelle Jin peut être vu en train de chanter sur la chanson DDU-DU DDU-DU de BLACKPINK est devenue virale. La vidéo date des Mnet Asian Music Awards 2018 au Japon, où les membres du BTS ont reçu des caméras pour se filmer à la fin de l’événement. En voyant Jin, Jimin se met à rire sur scène.

ARMY a réagi au clip et a exprimé ses sentiments. L’un d’eux a écrit: “Jk filme, Jin marche comme un mannequin et danse dududu et jimin rit le combo parfait merci.” Le deuxième a mentionné: “Raisons d’aimer Jin: Parce qu’il peut faire ça 1:37 Mais surtout parce qu’il fait ça 1:44.” Le troisième a commenté: “Je veux vraiment voir Jin en fuite … Vraiment 1:40 prouve qu’il a le talent. Beau dans le monde entier.

Récemment, une vidéo est devenue virale dans laquelle on peut entendre un professeur de physique Waala se moquer du groupe de K-pop et menacer une fan.

Dès que la vidéo est devenue virale, ARMY a commencé à réagir. Après une journée, le professeur de physique Waala s’est rendu sur Instagram et s’est excusé. Il a dit: «Nous essayons de garder une atmosphère légère et de nous concentrer pleinement sur votre enseignement. Mais dans cette situation, lorsque vous laissez de tels commentaires, “BTS ARMY”, ou quoi que ce soit d’autre, imaginez ce que les autres enfants pourraient ressentir. Ils affichent peut-être leurs vrais doutes, mais l’enseignant les manque probablement. Donc, à partir de là, gamin, tu avais tort. Ouais, j’avais tort aussi; Je n’aurais pas dû te gronder autant. Pour cela, je reprends mes mots.

Il a ajouté: “Et quand il s’agit de BTS, mec, je respecte la musique. Le BTS est vraiment bien. Ils ont fait tellement de travail acharné dans leur domaine, dans leur industrie. Donc, je n’ai aucune raison de les diffamer. Et je veux que vous atteigniez tous le même niveau de réussite dans vos propres domaines que BTS. D’accord, les enfants ? »