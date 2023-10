Quand j’étais au plus bas, les personnes sur lesquelles je comptais n’offraient guère plus que des pensées et des prières.

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Medgine Mathurin, qui vit à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

Alors que je me dirigeais vers la clinique externe par une fraîche matinée d’octobre 2021, j’ai réfléchi aux événements des dernières semaines : un accident de voiture, une biopsie rénale et maintenant une chimiothérapie à faible dose pour préserver mes reins.

Au cours de la décennie qui a suivi mon diagnostic de lupus – une maladie auto-immune complexe dans laquelle mon propre système immunitaire attaque mes tissus et mes organes – j’ai appris l’importance de demander de l’aide. Les communautés sur lesquelles j’en suis venu à compter comprenaient mon église, ma famille, mes amis et une communauté en ligne que j’ai cultivée au fil des années en partageant mon parcours avec la maladie chronique.

Les tempêtes de toutes sortes mettent à l’épreuve nos fondations, les semelles, la charpente, le toit et les murs qui maintiennent une maison debout. La tempête qu’était le COVID-19 a détruit le mien.

En traversant le pont High Level d’Edmonton, j’ai respiré profondément et j’ai absorbé les couleurs changeantes. J’avais déjà fait ce voyage trois fois ce mois-ci et à chaque fois, je me rappelais à quel point je me sentais seul. Les appels FaceTime et les SMS d’amis s’étaient lentement arrêtés, me laissant gérer seul les conséquences physiques et émotionnelles de la chimiothérapie. Comment pourrais-je leur faire comprendre que je ne vais pas bien ? Comment pourrais-je leur dire que je suis tombé en panne dans le cabinet de mon néphrologue parce que j’étais terrifié à l’idée de voir mes reins défaillir ? J’avais 32 ans, célibataire et ambitieuse, mais je me sentais plus fragile que jamais.

Les pensées et les prières ne suffisent pas

En septembre, deux semaines seulement avant d’apprendre que je devais subir une chimiothérapie à faible dose, ma voiture a été détruite dans un accident et je me suis retrouvé avec d’atroces douleurs au dos, un syndrome de stress post-traumatique et aucun moyen de transport. Un ami a utilisé les réseaux sociaux pour rallier mon soutien avec des cartes-cadeaux de livraison de nourriture et de l’argent liquide.

J’ai expérimenté le pouvoir de la vulnérabilité partagée et vu comment Internet peut créer une communauté. Des étrangers et des connaissances se sont réunis pour m’aider d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. Des amis qui habitaient à proximité ont déposé des courses. Cela m’a permis de me sentir validé, vu et moins seul. Mais à mesure que le temps passait et que mes traitements commençaient, le soutien diminuait.

En parcourant les réseaux sociaux un après-midi après être rentré d’une séance de chimiothérapie, je suis tombé sur des messages de personnes de ma communauté religieuse qui niaient l’importance du port de masques pendant une pandémie. Je me sentais trahi, en colère et isolé. Je me suis demandé s’ils croyaient au même Jésus qui prenait soin des malades.

Ne sachant pas qui était en sécurité, je suis devenu émotionnellement et spirituellement protégé. Certains m’ont quand même tendu la main, mais leurs « pensées et prières » n’ont pas apaisé mes nausées. Les jours où j’étais trop faible pour sortir du lit, j’aurais vraiment pu avoir recours à une course à l’épicerie ou à quelqu’un pour m’aider à nettoyer mon appartement.

Il y a eu des flux et des reflux dans le soutien que j’ai reçu. Surtout face à la pandémie, je savais qu’il était possible qu’ils n’aient pas la capacité de m’aider, mais cela n’a pas effacé ma tristesse et ma solitude.

La vérité est que mon état de santé est chronique et n’a pas de date de fin. J’aurai toujours besoin de soutien et d’amitié.

Résilient. Et j’ai du ressentiment à l’idée de devoir l’être

Alors que je continuais à parler de mes problèmes de santé en ligne, je me suis rendu compte : « appuyer deux fois » et les émojis en forme de cœur ne se traduisent pas par un soutien réel.

Dans le monde des maladies chroniques, le hashtag #ChronicIllnessWarrior est souvent utilisé pour célébrer la force et la capacité à surmonter les problèmes de santé. Mais lorsque j’ai dû résoudre mes problèmes par moi-même, le mot « résilient » m’a semblé galvaudé et inutile.

La triste vérité est que je n’ai jamais eu le choix de m’enrôler dans cette bataille. Il n’y avait aucune fierté car j’étais jusqu’au cou dans mes propres tranchées.

Ces deux années ont été les plus solitaires de ma vie. Je me sentais abandonné par ceux qui promettaient de prier pour moi mais jamais avec moi. Mon ressentiment s’est approfondi en voyant les autres célébrer leur vie pendant que je luttais seul.

Un coffret de soins composé de livres, de collations, de boucles d’oreilles et de fleurs que Mathurin a reçu de certaines de ses amies pour son anniversaire. (Soumis par Medgine Mathurin)

Bâtir une communauté forte

Mais au milieu de tout cela, j’ai choisi de croire aux personnes qui sont venues pour moi, comme les amis qui m’ont surpris avec une fête d’anniversaire comprenant un collage vidéo avec des messages personnalisés, des Hangouts Zoom et un forfait de soins. Leur présence indéfectible lors de mes moments les plus sombres a prouvé que notre relation reposait sur des bases solides.

Au cours de la dernière année, j’ai eu des conversations difficiles et honnêtes alors que je m’employais soigneusement à reconstruire certaines relations. J’avais l’habitude de qualifier prématurément les gens d’amis en raison de leur proximité, de valeurs ou de passions similaires. Mais ces dernières années m’ont appris à laisser les actions des gens définir qui ils sont dans ma vie, et non la position que je veux qu’ils occupent.

En conséquence, j’ai maintenant un réseau plus serré de personnes qui sont là pour moi de manière significative et intentionnelle : une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer ou même un coup de main pour les tâches banales.

Je suis éternellement reconnaissant envers ceux qui se présentent. Non seulement ils m’ont offert un espace sûr pour traverser une saison vulnérable, mais ils m’ont également appris le genre d’ami que j’aspire à être : quelqu’un qui s’engage dans une relation qui résistera aux inévitables tempêtes de la vie.

