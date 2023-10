Quand Jeetendra a brisé le cœur de Rekha, il l’a traitée de passe-temps

Rekha, l’actrice indémodable de Bollywood, captive le public depuis des décennies avec ses performances fascinantes. Connue pour sa polyvalence et sa beauté intemporelle, Rekha a laissé une marque indélébile sur le cinéma indien. De ses rôles emblématiques dans des films comme « Umrao Jaan » et « Silsila » à ses mouvements de danse gracieux et sa présence magnétique à l’écran, Rekha continue d’être une source d’inspiration pour les acteurs en herbe. Sa capacité à incarner sans effort un large éventail de personnages, des plus vulnérables aux plus puissants, lui a valu de nombreuses distinctions et un public dévoué. Même après toutes ces années, Rekha reste une figure énigmatique, conservant son aura mystique. Ses contributions à l’industrie cinématographique et son charme éternel font d’elle une icône indémodable de Bollywood. Regardez la vidéo pour savoir pourquoi Jeetendra a brisé le cœur de Rekha.