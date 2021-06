Quand je suis arrivé à Randy Orton, c’était ma chance de montrer que je peux l’intensifier: Drew McIntyre

Depuis début 2020 Drew McIntyre a été impliqué dans WWE photo titre et a été une superstar à la pointe de la programmation de la WWE pendant la période tumultueuse de la pandémie de Covid-19. ‘The Chosen One’ était le surnom que McIntyre (Drew Galloway) ne pouvait pas vraiment être à la hauteur lors de sa première course avec l’entreprise, mais sa seconde venue a été rien de moins que spectaculaire. Actuellement, impliqué dans un programme avec le champion de la WWE Bobby Lashley, la querelle semble se terminer au Hell in a Cell PPV de la WWE ce dimanche. Si McIntyre ne parvient pas à détrôner le Tout-Puissant, il sera hors de la photo du titre de la WWE jusqu’à ce que Lashley le garde.

Après une histoire réussie et largement appréciée avec le vétéran Randy Orton, il y a eu de légères critiques sur la façon dont la querelle McIntyre-Lashey s’est déroulée. Pour certains dans l’univers de la WWE, cela dure depuis trop longtemps, mais le fait est que, comme le souligne McIntyre lors d’une interaction avec les médias, il n’a affronté Lashley que quatre fois dans une compétition en tête-à-tête remontant à la WWE. Backlash 2020. Dans Hell in a Cell, les deux ont la possibilité d’élever la querelle, ce que le scénario de McIntyre-Orton a fait avec le match brutal Hell In A Cell 2020; McIntyre avait alors laissé tomber le titre à Orton.

McIntyre parle de la querelle avec Orton comme d’un apprentissage et estime que le succès de ce scénario se prête entre autres à la narration, et comment la querelle Lashey est un peu plus simple.

« La querelle de Randy Orton était une histoire tellement intéressante pour moi », a déclaré McIntyre à News18.com. « Cela m’a donné la chance de montrer que je peux me surpasser, que ce soit au micro, sur le ring. Orton est phénoménal en général, mais nous savons qu’en travaillant avec Edge, il est passé à un tout autre niveau ; Tellement meilleur que tout le monde dans sa performance, dans tous les aspects et j’ai su quand je l’ai rencontré que c’était ma chance de montrer au monde que je pouvais marcher ou, franchement, je n’appartiens pas à la scène des événements principaux ou je n’appartiens pas au championnat de la WWE et je suis reconnaissant pour cette période, car j’ai beaucoup appris et montré que j’appartiens aux meilleurs.

« Avec Lashley, c’est différent. C’est quelqu’un qui était dans une position que j’occupais un an auparavant où, après tant d’années, il a finalement recollé les morceaux et il est monté au créneau. Et il veut montrer de quoi il s’agit. L’histoire ici n’est donc que deux gros taureaux qui ont travaillé très longtemps et qui veulent montrer qui est l’Alpha. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Ce n’est pas un scénario complexe, il n’a pas les rebondissements comme l’avait fait la querelle d’Orton ».

Aussi simple que cela puisse paraître, il est juste de dire que l’Écossais a fait le gros du travail dans cette querelle. Avec MVP à son meilleur au micro et Lashley décrivant le combattant à l’intérieur du ring; McIntyre a maintenu son côté de la performance à un niveau exceptionnel. Alors que le match pour le titre Hell in a Cell peut marquer la fin du scénario McIntyre-Lashley pour le moment, McIntyre et la WWE devraient chercher à poursuivre sa course stellaire avec un scénario qui peut rivaliser avec celui de Randy Orton.

En parlant du match lui-même, le personnage Drew McIntyre a eu quelques mots de choix pour Bobby Lashley.

« Bien que c’est Lashley contre moi, mais c’est un peu Moi contre MVP, parce que MVP fait toutes les ordures. Lashley est une machine, c’est un compétiteur et il s’assoit ; parle à peine n’importe quoi. Il parle à l’intérieur du ring. Cependant, récemment, il s’est entouré du train Lashley en profitant des bonnes choses, à son avis. Pour moi, il traverse une sorte de crise. C’est le genre de trucs que j’ai fait dans ma vingtaine et j’en ai fini avec ça. Peut-être que Lashley n’a pas eu l’occasion de vivre cela et qu’il en profite en ce moment.

« Mais, je peux vous raconter une histoire ; Je me souviens avoir regardé un documentaire sur Mike Tyson et à quel point il était dominant à l’époque, courant adversaire après adversaire. Il était imparable. Il avait un promoteur, son ami Don King, qui prenait autant d’argent qu’il pouvait en prendre, remplissait l’ego de Tyson et, en même temps, prenait l’argent et disait « Hé, profite des activités parascolaires ». Alors, Mike l’a fait et il est sorti, a fait la fête, appréciant passer du temps avec les dames et à cause de cela, il s’est concentré sur le titre et s’est fait assommer par Buster Douglas et Lashley s’engage dans cette voie avec son roi de don côté en MVP. Et mon problème est principalement avec le MVP, mais je dois combattre Lashley et cela dépend de qui est le plus gros et le plus méchant taureau et nous allons nous faire la guerre dimanche. Il ne va pas se retenir, ne va pas se retenir et j’ai été à l’intérieur de Hell in a Cell et ça fait très mal; Je ressens encore les effets de cette chute du côté de la cellule à ce jour, et Lashley va découvrir pourquoi il aurait dû prendre ce match plus au sérieux », a proclamé Drew McIntyre.

