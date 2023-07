‘Quand je la regarde…’

Lors des promotions de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Alia Bhatt a révélé ce qu’elle voulait que sa fille Raha devienne à l’avenir.

Alia Bhatt est actuellement occupée à promouvoir son prochain film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Lors d’un événement promotionnel, l’actrice a révélé qu’elle ne voulait pas que sa fille suive ses traces et a révélé ce qu’elle pensait que sa fille deviendrait.

Vendredi, Viral Bhayani a partagé une vidéo d’Alia Bhatt lors d’un événement promotionnel de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Dans la vidéo, l’actrice a été entendue révéler ses plans pour l’avenir de sa fille. L’actrice a déclaré: « Mais quand je regarde ma fille, je dis Tu toh scientist banegi (tu deviendras scientifique). »





Les internautes n’ont pas tardé à commenter sa remarque. L’un des commentaires disait: « Oui, elle deviendra scientifique dans un film. » Un autre a plaisanté: « Karan Johar a un scénario prêt pour, comment va-t-elle devenir scientifique. » Un autre a commenté, « elle deviendra aussi actrice, on le sait. »

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le retour en tant que réalisateur de Karan Johar après Ae Dil Hai Mushkil. Le drame romantique met en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh ainsi que Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan, entre autres, dans des rôles clés. Le film tournait autour de l’histoire d’amour de Rocky, issu d’une famille punjabi, et de Rani, issu d’une famille bengali. Les deux décident de changer et de vivre avec les familles de l’autre après avoir réalisé que leurs familles sont aux antipodes, pour les convaincre de se marier.

La bande-annonce et les chansons du film ont créé un énorme buzz parmi le public. Le drame romantique devrait sortir le 28 juillet dans les salles.

Pendant ce temps, à part Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Alia Bhatt devrait également faire ses débuts à Hollywood dans Heart of Stone avec Gal Gadot et Jamie Dornon. L’actrice jouera le rôle d’un antagoniste dans le film qui devrait sortir en salles le 11 août.

