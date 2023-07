Quand Jaya Bachchan a comparé Aishwarya Rai Bachchan avec sa fille Shweta tout en parlant de son lien avec Amitabh Bachchan

Le Bachchan sont souvent le sujet de conversation de la ville. Jaya Bachchan, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan chacun a une base de fans distincte à travers le monde. Aishwarya est devenue une partie de la famille Bachchan après avoir épousé Abhishek en 2007. Et depuis, il y a eu beaucoup de curiosité à propos du lien entre Bachchan et le bahu Bachchan. Donc, voici un retour en arrière lorsque Jaya Bachchan s’est ouverte sur Aishwarya et son lien avec Amitabh Bachchan.

Jaya Bachchan parle du lien entre Amitabh Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan

Il y a des années, lorsque Jaya Bachchan a fait une apparition dans l’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan, le cinéaste de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani lui a posé des questions sur sa belle-fille, Aishwarya Rai Bachchan. Jaya a révélé les détails du lien entre Aishwarya et Amitabh Bachchan. L’actrice a partagé qu’à la minute où la superstar vétéran a vu Aishwarya, c’était comme s’il regardait Shweta. « Ses yeux s’illuminent. Elle comblera le vide laissé par Shweta », dit-elle tout en ajoutant que la famille n’a jamais pu s’adapter à l’absence de Shweta après son mariage.

Jaya Bachchan jaillit à propos d’Aishwarya Rai Bachchan

Dans le même épisode, Jaya Bachchan a également jailli du fait qu’Aishwarya s’intègre si bien et malgré le fait qu’elle soit une star. « Elle est adorable, je l’aime », a déclaré Jaya tout en ajoutant que l’actrice de Ponniyin Selvan 1 & 2 a beaucoup de dignité et est une femme forte. Les Bachchan ont gardé leur vie personnelle assez privée et ne se livrent pas non plus à des commérages. En parlant de Shweta Bachchan, elle a épousé Nikhil Nanda en 1997, environ une décennie avant qu’Abhishek Bachchan n’épouse Aishwarya. Elle a deux enfants, Agastya Nanda et Navya Naveli Nanda. D’autre part, Abhishek et Aishwarya sont mariés depuis 16 ans et ont une fille Aaradhya Bachchan.

Regardez la vidéo de Jaya Bachchan jaillissant sur Aishwarya ici :

Jaya Bachchan sur les désaccords avec Aishwarya Rai Bachchan

Eh bien, étant donné le lien, il y a aussi eu des questions sur les querelles. Jaya Bachchan s’était ouverte sur le même dicton qu’elle ne se livre pas à des commérages derrière le dos d’Aishwarya. L’actrice chevronnée a dit à Rediff qu’Aishwarya est son amie et que s’il y a quelque chose qu’elle n’aime pas chez elle, elle le signalera directement et vice versa. Si Aishwarya n’est pas d’accord avec elle, elle sera expressive.