Quand j’avais le plus besoin de ma défunte mère, j’ai trouvé ses vieilles lettres. Mais ils étaient en suédois

Cette chronique à la première personne est écrite par Antonia Reed, une productrice de CBC à Toronto.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai voulu apprendre le suédois.

Ma mère a commencé avec les meilleures intentions d’avoir des enfants bilingues. Elle a déménagé au Canada depuis la Suède dans les années 1970 où elle a rencontré mon père et s’est installée dans une ferme du nord de l’Ontario. Quand j’étais bébé, elle a commencé par me parler exclusivement en suédois et elle me disait souvent que mes premiers mots étaient en suédois. Mais au moment où ma sœur et mon frère sont arrivés, nous étions tous des enfants strictement anglophones.

Ma mère ne nous a jamais mis la pression pour apprendre le suédois et je n’y ai pas mis beaucoup d’efforts pendant que je grandissais. Mais à la fin de mon adolescence, j’en suis venu à croire que si je n’apprenais pas la langue, ce serait un échec majeur.

Antonia Reed enfant et sa mère sur leur ferme près de Timmins, en Ontario. (Antonia Red)

Mon désir d’apprendre le suédois est devenu aigu après le décès de ma mère à l’âge de 47 ans d’un cancer du sein. J’avais 20 ans, et en plus du deuil de la femme que j’aimais le plus au monde, j’ai aussi regretté de ne pas avoir appris le suédois avec elle de son vivant.

Mais quelques mois avant mon 40e anniversaire, j’ai eu une seconde chance.

J’ai reçu un message Facebook de ma sœur qui était en voyage en Suède. Elle a découvert que notre tante Sophie, la sœur aînée de ma mère, avait conservé toutes les lettres que ma mère avait envoyées à notre grand-mère en Suède au cours des années 1980 et 1990. Il y avait des boîtes de rangement dans son appartement qui en étaient remplies. Il s’avère que tante Sophie se considère comme l’historienne de la famille et n’a jamais rien jeté.

Une lettre écrite par Madeleine Reed à sa mère en suédois en 1984. (Antonia Red)

Je me suis dit : “Ça y est ! Je vais reparler à ma mère.”

Je devais les voir par moi-même, alors j’ai pris l’avion pour la Suède et j’ai récupéré toutes les lettres de ma tante. À mon grand désarroi, j’ai rapidement réalisé que je ne pouvais pas les lire. L’écriture était un gribouillis désordonné, et le fait qu’ils étaient écrits en suédois signifiait que je pouvais à peine déchiffrer quoi que ce soit.

Certaines des lettres de Madeleine que la tante Sophie d’Antonia ont conservées des années après leur envoi. (Antonia Red)

À l’époque, on m’avait récemment diagnostiqué un trouble dépressif majeur. J’étais tiraillée entre ma vie de famille et le bureau. J’avais deux jeunes enfants que je sentais que je négligeais en allant au travail tous les jours. Je n’étais certainement pas à la hauteur de la norme que ma mère avait établie en mettant sa carrière en pause pour rester à la maison et nous élever.

Tout ce que je pouvais penser, c’était que ces lettres pourraient me donner les conseils maternels dont j’avais besoin – si seulement je pouvais les lire. Je me suis fixé comme objectif de maîtriser suffisamment le suédois pour les comprendre.

J’avais quelques notions de base dont je me souvenais encore d’avoir grandi avec ma mère et sa famille, mais maintenant j’ai activement décidé d’apprendre la langue. J’ai fait Duolingo religieusement, j’ai suivi des cours de suédois en personne où je pouvais les trouver et j’ai finalement trouvé un professeur de suédois vivant en Italie que j’ai rencontré pour un cours de langue hebdomadaire sur Skype.

Un jour, mon partenaire m’a demandé pourquoi je passais autant de temps et d’argent à parler à des inconnus alors que je pouvais simplement appeler mes proches en Suède et m’entraîner avec eux.

La vérité était que j’étais terrifié.

Reed, à droite, et sa sœur Christina se sont déguisées pour la fête suédoise, la Saint-Lucie. (Antonia Red)

Lorsque nous avons voyagé en Suède pendant mon enfance, mes cousins ​​se moquaient de mes tentatives de parler suédois, et tous ceux que je rencontrais passaient immédiatement à l’anglais lorsqu’ils parlaient avec moi.

Mais je savais que je ne serais jamais satisfait de mes propres progrès si je ne pouvais pas parler à ma famille.

J’ai appelé ma tante Sophie et ma cousine Helena à Stockholm et j’ai essayé un peu de mon suédois avec elles. Ma tante a promis de m’aider à traduire les lettres, et j’ai promis de la rappeler après des mois de pratique intense du suédois. Quand je l’ai fait, ma tante m’a dit que j’étais “doué” dans la langue.

Mais il y avait encore les lettres, non lues dans mon tiroir à la maison à Toronto. Avec un sursaut de confiance retrouvé après les éloges de ma tante, j’ai décidé d’essayer de lire à nouveau les lettres de ma mère après presque sept ans.

La tante Sophie de Reed dans l’appartement où elle gardait les lettres de sa défunte sœur. Elle est entourée de sa fille Helena, de sa petite-fille Lina et de son arrière-petite-fille Céline. (Antonia Red)

Au fur et à mesure que je lisais, ma compréhension de la langue et de la vie de ma mère a grandi, et de petits détails ont commencé à émerger : comment mes parents ont fixé des clôtures autour de la ferme, tondu des moutons et planté des jardins. Quand ma sœur a appris à parler, j’allais à l’école ; puis plus tard, quand mon frère – qui était une poignée quand il était bébé – s’est retrouvé devant la télé pour que ma mère ait le temps d’écrire.

Antonia Reed, à gauche, avec sa mère et ses frères et sœurs en 1983. (Antonia Red)

Je suis entré dans un rythme en lisant ses lettres, ne me souciant pas tellement de comprendre chaque mot.

J’ai commencé à ajouter des détails de l’enfance dont je me souvenais : un temps rigoureux avec des températures hivernales parfois aussi basses que -45 et des étés où nous étions infestés de mouches noires et de “myggor” – les moustiques en suédois. Il y avait aussi beaucoup de références à mon père en voyage d’affaires. Ma mère était seule la plupart du temps, s’occupant des animaux et des enfants, et je pense qu’elle a manqué d’avoir le soutien de sa propre mère – tout comme je le fais maintenant.

Dans une lettre de décembre 1982, elle demande si sa mère “skulle komma till jul och fira” (Pourrait-elle venir fêter Noël avec eux au Canada ?). Il est clair cependant par la prochaine lettre en janvier que mon mormor n’est pas venu.

Et j’ai réalisé qu’elle était probablement comme moi – dépassée et avait besoin de sa mère. Pas étonnant que l’enseignement du suédois soit tombé à l’eau.

D’une certaine manière, c’était le message que j’attendais d’entendre. Qu’il est normal de demander de l’aide. Que ce n’est pas grave si je ne parle pas couramment le suédois, car j’ai d’autres choses pour lesquelles être reconnaissant. J’avais vraiment l’impression que ma mère me parlait et me disait d’apprécier tout ce que j’avais : une famille élargie en Suède qui soutient mon objectif de parler couramment, un amour profond pour la culture suédoise. Aussi, pour être reconnaissant d’avoir des enfants à moi qui pourraient un jour être curieux de connaître la grand-mère qu’ils n’ont jamais rencontrée.

Antonia Reed est productrice pour CBC Radio basée à Toronto. Elle a rapporté de Thunder Bay à Cape Town et quelques endroits entre les deux. En plus de ses compétences linguistiques en suédois, elle connaît quelques notions de russe grâce à une année à l’étranger à Moscou et se souvient encore d’une partie de son français au lycée.

