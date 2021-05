Quand Janvhi Kapoor a révélé ce que feu Sridevi pensait d’Anushka Sharma

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor a fait vibrer mille cœurs avec sa beauté sans faille et a impressionné le public avec ses talents d’actrice lorsqu’elle a fait ses débuts à l’écran à Bollywood dans le film 2018 « Dhadak » en face du nouveau venu Ishaan Khattar.

Fille d’antan et décédée de l’actrice Sridevi et du cinéaste-producteur Boney Kapoor, Janhvi a charmé le public avec sa personnalité naturelle et a fait fureur sur les réseaux sociaux où elle partage souvent des photos et des vidéos qui font souvent parler d’elle.

Et tandis que Janhvi a fait des vagues dans l’industrie avec sa gamme de films, il fut un temps où elle a exprimé son admiration pour son aîné dans l’industrie Anushka Sharma tout en parlant de la relation que les actrices partagent à Bollywood dans une interview de 2018.

Se montrer honnête sur le canapé de Famously Filmfare Saison 2, en 2018, Janhvi a parlé de plusieurs choses, y compris de son expérience de vivre la plus grande perte de sa vie, à savoir la mort de sa mère, se reprendre et reprendre le tournage de son premier film, changer de dynamique. de son équation avec ses demi-frères et sœurs et plus encore.

Au cours de la conversation, elle a également exprimé son respect et son adulation pour l’actrice Anushka Sharma qu’elle qualifiait de « personne digne », déclarant que sa défunte mère Sridevi appellerait Anushka comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des acteurs qu’elle aime vraiment en termes d’émulation et de la façon dont ils ont mené leur carrière, Janhvi a déclaré: « Je me sens comme Anushka Sharma. C’est une personne si digne. Tout le monde, y compris Deepika Padukone, Sonam Kapoor et tous. Mais je ne sais pas, il y a juste quelque chose à son sujet. Même maman me dirait toujours qu’elle est une personne si digne. Et elle n’a jamais … Je ne sais pas. Elle a juste très raison . J’aime vraiment ça chez elle. «

Regardez la vidéo ici:

Sur le plan du travail, alors que Janhvi a aligné «Dostana 2», Anushka Sharma a produit quelques films OTT pendant le verrouillage, notamment «Bulbul» et «Paatal Lok». Elle est également prête à revenir sur les plateaux une fois que l’industrie aura repris son travail à part entière.