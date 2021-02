L’acteur d’EASTENDERS Jake Wood devrait quitter Walford cette semaine après avoir annoncé son départ en septembre 2020.

Mais quand l’acteur a-t-il rejoint EastEnders et reviendra-t-il un jour? Voici la vérité …

Quand Jake Wood a-t-il rejoint EastEnders en tant que Max Branning?

Jake a rejoint le casting du feuilleton de la BBC en 2006 aux côtés de l’actrice Jo Joyner, qui jouait Tanya Branning.

Jake a été impliqué dans un certain nombre d’histoires emblématiques avec certains des plus grands personnages de la série, y compris sa liaison avec Stacey qui a atteint son point d’ébullition le jour de Noël 2007 lorsqu’il a été exposé devant toute la famille Branning.

En 2015, Jake a été impliqué dans un autre scénario explosif lorsqu’il a été faussement envoyé en prison pour le meurtre de Lucy Beale, avant de retourner sur nos écrans en 2016.

Se remémorant ses moments préférés, Jake a récemment déclaré au Sun et à d’autres médias: «Il y a tellement de moments au fil des ans, tout ce qui se passe avec Joy Joyner lorsque les personnages se sont établis, tout cela était génial.

Jake a ajouté: «Tous les trucs avec Bradley et Stacey, vous regardez en arrière maintenant et ce sont des trucs emblématiques, en particulier à Noël 2007, que les trucs de Max et Stacey étaient incroyables à jouer.

«Si je regarde plus de 15 ans en arrière, cela a été un tour de montagnes russes fou avec ce personnage, vous n’êtes simplement jamais sûr de ce qu’il allait faire ensuite.

«Il est difficile de choisir un moment en particulier, mais il y en a eu tellement.»

Dans quoi Jake Wood a-t-il joué d’autre?

Jake a remporté son premier rôle à la télévision en 1984, dans la série The Gentle Touch.

Plus tard, il a joué de petits rôles dans le spécial Only Fools and Horse, The Jolly Boys ‘Outing, Inspector Morse, One Foot In The Grave, Press Gang et Casualty.

Jake a également joué dans la sitcom The Wilsons en tant que fils aîné, Dougie, et est apparu dans un certain nombre de films, dont Vera Drake, The Aryan Couple, Dad Savage et The Illusionist.

Jake Wood revient-il à EastEnders?

Jake a récemment déclaré au Sun et à d’autres médias qu’il n’avait pas l’intention de retourner à EastEnders, mais qu’il ne l’exclurait pas.

Révélant qu’il était heureux de ne pas avoir laissé le savon dans un sac mortuaire, il a déclaré: «Ne dites jamais jamais, je suis évidemment très heureux qu’ils aient gardé la porte ouverte, mais nous verrons ce qui se passera plus tard.

«Pour le moment, je n’ai pas l’intention de revenir en arrière, nous verrons donc ce qui se passera, je suis enthousiasmé par la suite.»

L’acteur a ajouté: «Cela prend toujours un certain temps pour sortir d’un feuilleton après ce laps de temps, parfois je pense que cela peut aller à l’encontre de votre carrière, j’en étais conscient lorsque j’ai rejoint la série.

Mick Carter d’EastEnders menace de tuer Max Branning

« Donc, nous allons découvrir maintenant ce qui nous attend, mais je ne suis pas pressé de me précipiter dans quoi que ce soit tout de suite, donc je suis heureux de laisser la poussière se déposer. »

Il a ajouté: « J’ai couché avec 15 femmes en 15 ans. J’ai eu quatre mariages. Dix affaires. J’ai partagé un bain à remous avec Ian Beale. Je suis allé en prison.

«J’ai été étranglé par mon frère. Et j’ai été enterré vivant. Il est temps pour Max de partir.