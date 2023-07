"Quand j’ai regardé Virat…": Ashwin On That T20 WC 2022 Knock vs Pakistan

Le calendrier de la Coupe du monde ODI a été annoncé plus tôt cette semaine et l’affrontement à succès entre les grands rivaux de l’Inde et du Pakistan sera à nouveau celui à surveiller. L’Inde et le Pakistan doivent s’affronter au stade Narendra Modi le 15 octobre. Les deux équipes s’étaient rencontrées lors de la Coupe du monde T20 l’année dernière en Australie, l’Inde devançant le Pakistan au terrain de cricket de Melbourne, grâce au coup de marathon de Virat Kohli. En se concentrant fermement sur l’affrontement à succès à Ahmedabad, Ashwin a rappelé la conversation à mi-parcours entre lui et Kohli lors de la victoire contre le Pakistan l’année dernière.

Ashwin est entré au bâton avec deux points requis d’une balle, avant de frapper le point gagnant pour aider l’Inde à enregistrer une victoire célèbre.

« Quand je suis entré au MCG, j’ai réalisé l’énormité de ce dans quoi je m’embarquais. Je n’ai jamais été témoin d’une telle atmosphère et d’une telle foule. Quand j’ai regardé Virat Kohli, ses yeux semblaient possédés et il est sur un planète différente », a déclaré Ashwin dans une vidéo mise en ligne par ICC.

En parlant de match, le Pakistan s’est remis d’un départ chancelant pour afficher un difficile 159/8 au tableau.

En réponse, l’Inde était sous le choc à 31/4 à un moment donné, avant que Kohli ne prenne à lui seul le match hors de portée du Pakistan. Il a claqué un 82 invaincu sur seulement 53 balles.

Tous les regards seront à nouveau rivés sur Kohli lorsque l’Inde et le Pakistan s’affronteront lors de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 le 15 octobre au stade Narendra Modi d’Ahmedabad.

Huit équipes se sont qualifiées pour l’événement de 46 jours dans le cadre de la Super League de la Coupe du monde de cricket, tandis que les deux dernières places seront occupées par les finalistes de la qualification de la Coupe du monde de cricket ICC qui se déroulera au Zimbabwe.