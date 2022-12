Quand j’ai appris à voir le cancer comme mon ami et mon professeur, j’ai recommencé à vraiment vivre

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Maria Carmona, qui vit avec son mari, Miguel Salinas, à Calgary. Ils ont chacun écrit leur histoire sur le parcours de Maria contre le cancer. Lisez l’article de Miguel ici.

Dans les jours sombres qui ont suivi l’annonce de la réapparition de mon cancer de l’ovaire, les gens m’ont dit que je devais être une guerrière. Au lieu de cela, j’ai juste crié à Dieu.

Et peut-être a-t-il envoyé une réponse. Parce que quelques jours après ma prière, je parcourais Facebook et j’ai trouvé une publicité pour un programme visant à aider les patients atteints de cancer à trouver une guérison holistique. Je suis passé devant, puis je suis revenu en arrière, puis j’ai pensé: “Pourquoi pas?”

Le cancer est un voyage en solitaire. Tout le monde le fait différemment. Mais c’est mon histoire sur la façon dont j’ai appris non pas à le combattre, mais à voir le cancer comme un ami. Oui, un ami – quelque chose pour m’apprendre une leçon précieuse sur la façon de vivre vraiment.

Je vais vous ramener au début. C’était une chaude journée de septembre 2017 lorsque mon médecin de famille m’a dit : « Vous avez un cancer.

Il m’a fait asseoir dans son bureau, et même aujourd’hui, alors que j’y repense, mon cœur bat vite, mes mains tremblent et mes yeux pleurent. J’ai entendu la nouvelle et j’ai commencé à pleurer, “mes fils, mes fils.”

Mon plus jeune avait alors 11 ans. J’ai tellement pleuré que je n’ai pas pu faire attention.

Une photo de famille de l’année précédant le diagnostic de cancer lorsque la famille a fait un voyage à Disneyland. (Soumis par Miguel Salinas)

Le premier cycle de traitement était de 18 cycles de chimiothérapie. Mais ça a marché, mon corps était propre. Je pensais que j’avais gagné.

Puis, après 10 mois, mon cancer est revenu et la deuxième expérience de chimiothérapie a été pire que jamais. J’étais incrédule, en colère et très déçue – je pensais que je devais faire quelque chose de mal.

Mais c’est à ce moment-là que j’ai acheté ce programme sur Internet et lentement, lentement, ma colère s’est transformée en espoir.

Ce programme avait une approche holistique – il ne se concentrait pas seulement sur l’alimentation et les exercices, il m’a mis au défi de guérir mon âme, mon cœur et mon esprit.

La méditation et le reiki m’ont aidé à calmer mon anxiété, à entendre mon cœur et à rester dans le présent. Le yoga m’a aidé à me sentir à nouveau normal après que la chimio ait laissé mon corps engourdi. Mais la partie la plus difficile et finalement la plus importante était émotionnelle. J’ai dû accepter le diagnostic plutôt que de le combattre constamment. Pour cela, j’ai utilisé des mantras.

La deuxième expérience de Maria Carmona avec la chimiothérapie était pire que la première. (Miguel Salinas)

Les mantras venaient de mon thérapeute. Elle m’a suggéré de les écrire dans un cahier spécial et m’a donné le premier: “Seigneur, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence.”

J’ai trouvé plus de mantras et d’inspiration dans les écrits de Louise Hay, elle-même patiente atteinte d’un cancer et auteur sur la pensée positive. Au bout d’un an, j’avais rempli quatre cahiers et commencé à choisir mes propres mantras, un par jour.

Mais la véritable percée est survenue un matin alors que j’étais assis dans la cuisine, à la recherche d’un nouveau mantra. Au fond de ma tête, j’ai entendu “Cher cancer”.

Ce fut un choc. Comment pourrais-je même penser “Cher cancer?” Pourquoi est-ce que je disais ça ? J’ai commencé à pleurer.

Sans même m’en rendre compte, j’ai commencé à écrire : “Cher cancer, je te bénis d’amour et je te libère et te laisse sortir de ma vie. Merci pour ce que tu m’as appris.”

Maria Carmona a rempli quatre cahiers de mantras en un an. Cela lui a apporté un sentiment de calme et l’a aidée à se concentrer sur autre chose que le cancer. (Maria Carmona)

Quand j’ai rempli une page entière, je me suis senti soulagé. Le poids lourd sur mes épaules s’est levé. Puis j’ai commencé à rire. Je pleurais et riais en même temps.

Après ce matin, j’ai commencé à voir le cancer comme mon ami – pas quelque chose à combattre mais quelque chose avec un but, quelque chose qui est venu me réapprendre ce qu’est la vie. Cela me rappelle que je suis plus fort que je ne le pensais, courageux et que j’ai de belles raisons de me réveiller tous les jours.

Je dis tout cela, mais je tiens à préciser que j’apprécie également la médecine occidentale. Dans ma famille au Mexique, il y a sept médecins entre mon frère, mes cousins ​​et mes oncles, et mes parents ont tenu une pharmacie pendant plus de 25 ans. Je crois en la médecine occidentale; Je crois à la recherche.

Pendant tout le temps où j’étais à la recherche d’une guérison holistique, j’ai également suivi les recommandations de mes médecins pour de nouvelles thérapies médicales et j’ai poursuivi la chimiothérapie.

Je prends le meilleur des deux mondes et je suis reconnaissant pour les deux.

J’ai encore des jours sombres et des effets secondaires des médicaments et, cinq ans après mon diagnostic, je suis toujours en traitement. Mais j’aime penser que je suis une survivante du cancer parce que je me sens à nouveau moi-même.

Je suis de retour au travail. J’aime être dehors, je mange sainement (mais pas trop sainement) et la plupart du temps j’ai un grand sourire juste parce que je suis ici.

Cinq ans après son diagnostic, Maria Carmona se sent comme une survivante du cancer. Elle est toujours en traitement et a encore de mauvais jours, mais elle embrasse à nouveau la vie. (Soumis par Maria Carmona)

