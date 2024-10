Quand Internet sera-t-il rétabli dans le comté de Buncombe ?

À la suite de la tempête tropicale Helene, de nombreux habitants du comté de Buncombe se sont retrouvés sans Internet, un service essentiel nécessaire pour ceux qui travaillent à domicile ou pour les étudiants qui suivent des cours en ligne.

Pendant le Briefing communautaire sur l’ouragan Hélène Mercredi matin, la directrice du comté, Avril Pinder, a déclaré que Spectrum avait connu mardi soir une coupure majeure dans une ligne de fibre optique souterraine à Marion. Au 16 octobre, 31 500 clients Spectrum étaient restés hors ligne, a-t-elle déclaré. Selon Pinder, les équipes de Spectrum travaillent actuellement sur les réparations.

Bien que Spectrum soit le plus grand fournisseur d’accès Internet de la région, d’autres fournisseurs d’accès Internet ont également connu des perturbations. Voici quand vous pouvez vous attendre à ce que votre connexion Internet soit restaurée.

Spectre

Au 16 octobre, Spectrum a déclaré qu’elle s’attend à une restauration complète des maisons accessibles et alimentées en électricité dans le comté de Buncombe d’ici Lundi 21 octobre.

La porte-parole du comté de Buncombe, Lillian Govus, a déclaré mercredi matin qu’avec la fibre étant dans le sol, on pouvait s’attendre à d’autres réductions. Elle a déclaré que Spectrum prévoyait initialement une restauration dans le comté d’ici le vendredi 19 octobre. Spectre a mis à jour son site Web mercredi après-midi, indiquant qu’une restauration complète le 19 octobre peut être attendue pour tous les comtés de Caroline du Nord, à l’exception de Buncombe, McDowell et Polk. Le rétablissement complet de ces trois comtés est prévu pour le 21 octobre.

Au 16 octobre, 68 % des services Internet avaient été rétablis dans le comté de Buncombe, selon Spectrum.

T-Mobile

Au 10 octobre, T-Mobile a déclaré avoir été en mesure de restaurer entièrement tous les sites touchés par la tempête tropicale Hélène, sauf deux. Un site se trouve dans le Piémont, en Caroline du Sud, et l’autre à l’extérieur de Morganton, en Caroline du Nord, a indiqué la société. Bennet Ladyman, membre de l’équipe de relations publiques de T-Mobile, a déclaré qu’Internet pour les clients du comté de Buncombe avait été rétabli.

Verizon

Un porte-parole de Verizon a déclaré que 99 % des sites cellulaires touchés par la tempête tropicale Helene ont été remis en service. Les ingénieurs se concentrent désormais sur l’optimisation et le retour du réseau aux niveaux de performance d’avant la tempête pour les sites qui sont revenus à la fibre permanente et à l’électricité commerciale, a déclaré le porte-parole. Les efforts de ravitaillement continus se poursuivent pour garantir que les sites alimentés par des générateurs restent en service pour les clients de Verizon et les premiers intervenants jusqu’à ce que l’alimentation commerciale permanente soit entièrement rétablie, ont-ils déclaré.

Selon Verizon, les coupures de fibres secondaires résultant du nettoyage des débris et du rétablissement de l’électricité continuent d’avoir un impact sur son réseau.

« Les résidents peuvent contribuer aux efforts de restauration en n’oubliant pas de toucher ou de couper les câbles qui auraient pu être déplacés pendant la tempête. Le nettoyage des débris et la réparation de la propriété sont des tâches importantes après une tempête, mais en contactant le 811 avant tout projet de nettoyage, grand ou petit. , est l’étape la plus simple pour réduire les risques d’endommagement des fibres », a déclaré le porte-parole de Verizon.

AT&T

Selon un porte-parole d’AT&T, seul un petit nombre de clients du comté de Buncombe pourraient encore subir des interruptions de service Internet. Cela est principalement dû aux pannes d’électricité commerciales restantes et aux dégâts causés par les tempêtes. AT&T a déclaré avoir réalisé des progrès significatifs dans ses efforts de restauration et que les techniciens continuent de travailler aussi rapidement et en toute sécurité que possible jusqu’à ce que tout le service soit rétabli.

Selon AT&T, 94 % des clients résidentiels et Internet de Caroline du Nord dont le service connu a été affecté ont depuis vu leur service rétabli. Les clients rencontrant des problèmes de service peuvent visiter, att.coml’application myAT&T ou appelez le 800-288-2020. Les clients filaires peuvent également visiter att.com/outages pour vous inscrire à des alertes texte uniques de restauration de service, a déclaré le porte-parole.

Bornes de recharge et Internet gratuites dans le comté de Buncombe

Le comté de Buncombe site web déclare que les sites suivants sont ouverts pour une recharge gratuite et un accès Internet :

Bibliothèque publique de West Asheville, 942 Haywood Road, Pack Memorial Library, 67 Haywood St. et bibliothèque Enka-Candler, 1404 Sand Hill Road à Candler, comté de Buncombe. Le mot de passe wifi est « readmore ».

Une station de recharge mobile et de connectivité Internet est installée dans le parking inférieur de la première église baptiste de Black Mountain, 130 Montreat Road, comté de Buncombe.

Le YMCA du centre-ville d’Asheville est ouvert tous les jours de 10 heures à 17 heures pour distribuer des articles essentiels au public, a indiqué le comté. Le Wifi et des bornes de recharge sont disponibles à l’extérieur.

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Quand le comté de Buncombe peut-il s’attendre à ce qu’Internet revienne ?