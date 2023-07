Quand Indira Gandhi a été emmenée en chirurgie : les mémoires du meilleur médecin

Le directeur abandonnant la charge le jour même et son successeur semblant « complètement perdu », l’AIIMS se trouvait dans une « zone grise » ce fatidique 31 octobre 1984 lorsqu’une balle criblée d’Indira Gandhi a été transportée, a déclaré le Dr P Venugopal qui est allé à opérer sur le premier ministre de l’époque.

Le cardiologue vétéran dans ses mémoires « Heartfelt » donne un compte rendu détaillé de ces quatre heures au cours desquelles médecins, chirurgiens et personnel infirmier de l’Institut indien des sciences médicales de Delhi ont travaillé sans relâche pour sauver Gandhi.

Venugopal, chef de la chirurgie cardiaque à l’époque, est également l’homme qui a effectué la première transplantation cardiaque en Inde en août 1994.

« Des balles qui tombent partout sur le sol » de son sari imbibé de sang, la vaine tentative de transfuser du sang O-négatif et des conversations politiques discutant de la prestation de serment du prochain Premier ministre dans les couloirs de l’hôpital… 39 ans plus tard, tout vient à un souvenir vif.

« J’ai été secoué de voir la silhouette élancée sur le lit; du sang jaillissait de son abdomen et elle était complètement trempée dans son propre sang. Le visage délicat était pâle, comme si tout le sang avait quitté le corps, et il a continué à couler par à-coups et regroupés autour d’elle », écrit l’ancien directeur de l’AIIMS dans son livre sorti la semaine dernière.

Gandhi a été assassiné sur les pelouses de sa résidence par deux de ses gardes de sécurité. Les assaillants lui avaient tiré 33 balles, dont 30 l’ont atteinte ; 23 sont passés par elle tandis que sept ont été logés à l’intérieur.

« J’ai vu qu’ils (les médecins) essayaient de transfuser le rare type O-négatif, ce qui m’a semblé un exercice futile car ce qui entrait sortait du corps rompu », raconte l’homme de 81 ans, décrivant le scènes comme « pour le moins chaotiques ».

« Une mer de personnel de l’AIIMS s’est massée. Je me suis dirigé vers le Dr HD Tandon, qui quittait sa charge de directeur le jour même, et le Dr Sneh Bhargava, qui prenait la relève. Ils semblaient complètement perdus ; clairement, la zone grise de qui était directeur ce jour-là paralysant toute décision ou action. Ils se sont tous les deux tournés vers moi, cherchant silencieusement des conseils », ajoute-t-il. En tant que chef de la chirurgie cardiaque, Venugopal dit qu’il était recherché par la plupart pour obtenir des conseils et qu’il devait prendre une décision immédiate.

« … J’ai ordonné qu’elle soit emmenée au bloc opératoire afin que nous puissions endiguer l’afflux de sang abondant… L’urgence était si importante que je n’ai même pas attendu le formulaire de consentement signé et j’ai simplement pris les devants. »

Son dernier plan d’action : « Endiguer l’hémorragie en la mettant sous pontage et en serrant l’aorte descendante afin qu’aucun sang ne coule vers l’abdomen, qui était criblé de balles. Ils ont travaillé sur le patient pendant quatre heures et Venugopal se souvient avoir changé trois fois ses gommages OT alors qu’ils continuaient à être imbibés de sang. Vers 14 heures, ils ont tenté de la faire sortir de la rocade mais n’ont pas pu la ranimer.

« Un sentiment de désespoir malade s’est installé au fond de mon estomac, alors que je sortais pour informer son peuple … Rajiv Gandhi, qui visitait l’est du pays, était sur le chemin du retour, et le consensus était d’attendre son arrivée », se souvient-il.

Venugopal, crédité de plus de 50 000 chirurgies cardiaques, soutient à ce jour que si l’ancienne Premier ministre avait été « couverte ou traînée à couvert, elle aurait survécu aux deux premières balles ».

« Ce qui est apparu, c’est qu’elle était tombée à la première balle, et les personnes qui l’accompagnaient avaient reculé, la laissant seule au sol. Cela a poussé l’assassin à intervenir et à vider plusieurs cartouches de sa mitrailleuse sur elle à point- plage vierge », dit-il.

Avec sa vision de l’un des développements politiques les plus importants de l’époque, Venugopal était le spectateur « muet » et « involontaire » des pourparlers pour le pouvoir qui ont commencé à se produire peu après la mort d’Indira Gandhi.

D’après les bribes de conversations qu’il a captées alors qu’il était présent dans la salle des infirmières – qui est devenue le centre de « discussions, débats et pourparlers houleux » pendant les heures suivantes – la « principale préoccupation était de savoir si le président (Giani Zail Singh) être prêt à prêter serment à Rajiv Gandhi en tant que Premier ministre ».

Ainsi, le débat, avec l’aide proche de Gandhi, Arun Nehru, était de savoir si le vice-président (R Venkataraman), qui officiait pour le président voyageant à l’étranger, pouvait être chargé de faire les honneurs.

« Une autre section a estimé que ce serait inapproprié. Les choses allaient et venaient de cette façon. Le sentiment général était que le président pouvait faire appel au membre le plus ancien du cabinet et jeter des bâtons dans les roues ! » il dit.

Rajiv Gandhi a prêté serment en tant que septième Premier ministre de l’Inde le même jour. A 41 ans, il était le plus jeune premier ministre de l’Inde.

Après l’assassinat d’Indira Gandhi, des violences ont éclaté à Delhi et dans d’autres régions du pays, entraînant des attaques de foule contre les sikhs et leurs propriétés. Plus de 3 000 sikhs ont été tués à travers l’Inde, la plupart à Delhi. « Heartfelt: A Cardiac Surgeon’s Pioneering Journey », publié par HarperCollins India et écrit par le médecin avec sa femme Priya Sarkar, est un récit rare des étapes personnelles et professionnelles du chirurgien et des controverses qui l’ont entouré pendant ses quatre décennies de mandat, disons les éditeurs.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)