Quand Indiana Jones et le cadran du destin sont-ils disponibles en streaming ?

Le cinquième film d’Indiana Jones est arrivé dans les salles. Indiana Jones et le cadran du destin suit une fois de plus Indy (Harrison Ford) faisant équipe avec sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) pour une dernière aventure – pour récupérer un cadran qui pourrait changer le cours de l’histoire.

Si vous préférez suivre toute l’action à la maison, alors n’ayez crainte – nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur le visionnage d’Indiana Jones 5 sur les services de streaming, VOD et DVD/Blu-ray. Nous avons également inclus toutes les informations pour regarder les films précédents de la série, si vous souhaitez un rappel.

Nous avons également un guide de streaming similaire pour le film d’animation de super-héros, Across the Spider-Verse.

Comment regarder Indiana Jones et le cadran du destin

Indiana Jones et le cadran du destin est maintenant sorti dans les cinémas au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pouvez obtenir des billets auprès d’AMC, Fandango et Atom Tickets aux États-Unis, et auprès de Cineworld, Odeon et Vue au Royaume-Uni.

Regardez la bande-annonce ci-dessous pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend :

Quand Indiana Jones et le cadran du destin sortiront-ils sur Disney+ ?

Indiana Jones 5 est produit par Lucasfilm, il est donc presque garanti d’atterrir sur Disney + lorsqu’il sera disponible en streaming. Les comptes commencent à partir de 7,99 $ / 7,99 £ par mois et vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney +.

Les films Disney précédents arrivent généralement environ trois mois après leur sortie dans les cinémas, nous nous attendons donc à ce qu’Indiana Jones et le cadran du destin atterrissent sur Disney + vers septembre/octobre 2023.

Certains sites ont émis l’hypothèse que le film pourrait également être disponible en streaming sur Paramount +, car cette plate-forme détient également les droits sur les anciens films d’Indiana Jones aux États-Unis. Cependant, ces films n’ont pas été réalisés par Lucasfilm, nous ne savons donc pas si Paramount + obtiendra également le film. On devrait en savoir plus dans les mois à venir.

Quand Indiana Jones and the Dial of Destiny sortira-t-il en VOD et DVD/Blu-ray ?

Les films précédents de Disney sont arrivés en VOD juste avant ou juste après la date de sortie en streaming, avec des sorties papier peu de temps après. Dans cet esprit, nous nous attendons à ce qu’Indiana Jones 5 arrive sur VOD, DVD et Blu-ray à l’automne 2023.

Comment regarder les précédents films d’Indiana Jones

Si vous voulez regarder Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom, Last Crusade et Kingdom of the Crystal Skull, vous avez quelques options.

Aux États-Unis, tous ces films sont sur Disney+ (forfaits à partir de 7,99 $ par mois) et Paramount+ (forfaits à partir de 5,99 $ par mois). Alternativement, vous pouvez les acheter et les louer sur Amazon, Google Play et YouTube.

Les lecteurs britanniques peuvent regarder les quatre films d’Indiana Jones sur Disney + (7,99 £ par mois) et Now / Sky Cinema (9,99 £ par mois). Encore une fois, vous pouvez les prêter ou les posséder numériquement sur Amazon, Google Play et YouTube.