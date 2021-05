«  Quand ils me disent d’avoir un OnlyFans  »: Spiranac, favori du golf, se moque d’un clip viral montrant le mépris entre Koepka et Dechambeau

Spiranac a partagé une image fixe d’un œil de Koepka sur Twitter.

Faisant allusion aux suggestions passées de ses nombreux admirateurs, elle l’a sous-titrée: « Quand les gens me disent d’avoir un Only Fans » – en référence au site pour adultes populaire où les pin-ups féminines partagent un contenu racé.

Quand les gens me disent d’avoir un Only Fans pic.twitter.com/idZc1T55Hs – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 25 mai 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

Devenue virale avec près de 5 millions de vues, l’image aurait été prise à partir d’images divulguées lors du championnat PGA de la semaine dernière.

Interviewé par le diffuseur américain NBC pour son Golf Channel, Koepka, qui a terminé deuxième du tournoi remporté par Phil Mickelson, est interrogé sur ses difficultés à naviguer sur l’Ocean Course avec son putter.

Le mépris qu’il a pour Bryson est ce qu’il y a de mieux au golf de nos jours. 🤣 pic.twitter.com/1bwMkUx0iy – Ryan (@RJWinfield) 25 mai 2021

«J’ai parfois eu du mal à lire», Admet Koepka.

Mais alors l’amère rival Bryson DeChambeau passe, soi-disant marmonnant « je dois juste commencer sur la bonne ligne », ce qui distrait Koepka au point de perdre sa concentration et de lâcher le déjà célèbre roulement des yeux.

«J’ai perdu le fil de mes pensées en entendant ces conneries. F * cking Christ,» dit-il au présentateur de Golf Channel, Todd Lewis.

Quand Lewis lui dit « Nous allons profiter de ça au bunker de la télévision », Koepka termine en disant « Honnêtement, je ne m’en soucierais même pas. »

Bryson lâchant quelques 🔥🔥🔥Brooks Koepka prend en ce moment: « Oui, je pèse plus que lui maintenant. Significativement plus. » « Avez-vous vu le problème du corps? Il n’avait pas d’abdos. J’ai des abdos. » « Nous n’avons pas ‘ T en parler. Nous ne sommes tout simplement pas d’accord. « – LKD (@LukeKerrDineen) 15 janvier 2020

La querelle entre les deux a commencé en janvier 2019, lorsque Koepka a critiqué DeChambeau pour son jeu lent au Dubai Desert Classic.

En attendant son heure, DeChambeau a riposté après avoir vu la photo seins nus de Koepka dans ESPN La question du corps un an plus tard, début 2020.

« Je ne pense pas que sa génétique lui donne même une belle apparence, » DeChambeau recula.

« Avez-vous vu The Body Issue? Il n’avait pas d’abdos. J’ai des abdos. »

Tu avais raison @b_dechambeau Je suis 2 à court d’un pack de 6! pic.twitter.com/aCJ1jimId6 – Brooks Koepka (@BKoepka) 16 janvier 2020

En repoussant un zinger sauvage, Brooks a téléchargé une photo des quatre trophées majeurs qu’il a remportés jusqu’à présent et l’a légendée « Vous aviez raison. Je suis 2 à court d’un pack de 6! » tout en marquant son ennemi juré, qui à l’époque n’avait toujours pas remporté son premier à l’US Open qui a eu lieu plus tard cette année-là.

Comme mentionné, Brooks n’a pas réussi à décrocher son cinquième à Mickelson, qui a remporté le prix de 2,16 millions de dollars en devenant le plus ancien champion majeur de l’histoire du golf à 50 ans.

« Phil gagner hier était si bon pour le golf, » Spiranac rayonna.

« Je voulais égoïstement qu’il prenne sa retraite pour que nous puissions le voir dans le [commentary] stand, mais je suppose que nous devrons attendre cela et le regarder vibrer sur le terrain de golf pendant des années. C’est une victoire pour nous tous. «

La victoire de Phil hier était si bonne pour le golf. Je voulais égoïstement qu’il prenne sa retraite pour que nous puissions le voir dans le stand, mais je suppose que nous devrons attendre cela et le regarder vibrer sur le terrain de golf pendant des années. C’est une victoire pour nous tous – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 24 mai 2021

Pourtant, la victoire a été marquée par la controverse après que les foules ont envahi le 72e trou, et Koepka a exprimé son mécontentement par la suite.

« C’aurait été cool si je n’avais pas eu de blessure au genou et que je me sonnais plusieurs fois au genou dans cette foule parce que personne ne m’en a vraiment dérangé, » il a dit.

«Mais si j’allais bien, oui, ça aurait été cool. C’est cool pour Phil. Mais être sifflé quelques fois n’est pas exactement mon idée de m’amuser.

« J’essaye de protéger mon genou, » Koepka a confirmé, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait alors que la foule grouillait.

«Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment jusqu’à ce que vous sortiez de la chirurgie comment… Je veux dire, même quand je faisais une cure de désintoxication et que cinq personnes se tiennent près de vos genoux, vous devenez un peu nerveux.

Des foules immenses au championnat PGA en Caroline du Sud en ce moment. Cependant, en Ontario, tout sport organisé demeure illégal et passible de lourdes amendes. #TrustTheScience#onpolipic.twitter.com/0pbRQfHYjm – Chris McKee (@mrmckee) 23 mai 2021

« Ça ne me dérange pas d’attendre ou d’être dans cette foule, mais obtenir mon … Je ne sais pas, c’était comme si quelqu’un avait essayé, je ne sais pas ce qu’était l’accord, mais c’est ce que c’est. Je le ferai mettre ça dans la glace aujourd’hui. C’est comme de la merde en ce moment. » A déclaré Koepka.

« Il a été heurté plusieurs fois. Quelqu’un a coincé [my caddie] Rickie [Elliott], « il continua.

« Rickie s’est arrêté involontairement parce qu’il s’est fait percer au visage, puis je me suis fait percer dans le sac parce qu’il s’est arrêté si rapidement. Je ne sais pas ce que quelqu’un a essayé de faire ou quoi, je ne sais pas ce qu’était l’affaire. Là il y avait tellement de monde autour. «

Le tir. La scène Nous assistons à l’histoire. (Via @PGAChampionship) pic.twitter.com/3G5otMjIOY – SportsCenter (@SportsCenter) 23 mai 2021

Commentant la question lui-même, Mickelson a déclaré qu’il n’avait « jamais eu quelque chose comme ça » au cours de sa riche carrière.

«C’était un peu déconcertant, mais aussi exceptionnellement génial.

« C’était donc un moment spécial que j’apprécierai, la façon dont les gens ici m’ont soutenu ainsi que tout le tournoi. »

Répondant à la fureur, le PDG de PGA of America, Seth Waugh, a publié une déclaration dimanche soir.

« Bien que nous saluions l’engagement enthousiaste des fans, nous regrettons qu’un moment de grande exaltation et d’émotion refoulée par les spectateurs lors de la conclusion du championnat historique de la PGA d’hier ait brièvement submergé la sécurité et ait rendu deux joueurs et leurs caddies vulnérables ». il a lu.

« Nous avons toujours placé la sécurité des joueurs en tête de notre liste et sommes reconnaissants que l’ordre ait été rétabli. J’ai parlé aux deux joueurs et je me suis excusé au nom de l’Association », Waugh a signé.