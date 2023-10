Nous avons été inondés d’excuses allant de « l’oppression » palestinienne aux combattants de la liberté faisant tout ce qui est nécessaire pour la « libération ». Pourtant, ceux qui commettent ces actes horribles en Israël et leurs partisans semblent avoir des intentions très claires.

Ben Shapiro partage de nombreuses preuves dans ses propres mots.

Eh bien, il s’avère que lorsque des génocidaires maniaques haineux des Juifs proclament qu’ils veulent éliminer les Juifs de la planète, ils le pensent réellement, et ce n’est pas simplement un « cri des dépossédés » ! Qui savait? https://t.co/p9VQbG6UW0

Même si les universitaires et les militants de gauche ont longtemps transformé le conflit israélo-palestinien en théories progressistes à la mode sur l’apartheid, le colonialisme, le génocide, etc., la charte du Hamas a toujours été très explicite dans ses objectifs.

décrit le Hamas comme « l’un des maillons de la chaîne de lutte contre les envahisseurs sionistes » et revendique une continuité avec les partisans du héros religieux et nationaliste Izz ad-Din al-Qassam de la Grande Révolte arabe ainsi qu’avec les combattants palestiniens de la première guerre israélo-arabe. Il ajoute un hadith affirmant qu’au Jour du Jugement, tous les Juifs seront tués.

Pourtant, la gauche fera absolument tout pour les défendre.

Ils peuvent dire et faire littéralement tout ce qu’ils veulent et sentir que c’est justifié.

Aucun autre gouvernement ne tolérerait cela à sa frontière.

Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle guerre contre n’importe quel groupe d’extrémistes.

C’est à cela qu’Israël est confronté. Il ne peut jamais y avoir de paix avec un groupe de personnes dont le principal objectif est de vous exterminer. Cependant, ils prononcent des paroles destinées à leur propre destruction. Dieu protégera et défendra son peuple. Comme David l’a dit : « La bataille appartient à l’Éternel ». #Israël https://t.co/PUno3ULZHA

Pourtant, ce sont les gens qui ont marché pour eux qui crient toujours à l’égalité et à la justice. Vous n’êtes que des idiots utiles pour eux et ils se moquent de vous https://t.co/57x2AIPsvM

Voici le Hamas pour lequel tant de personnes ont marché et tant de personnes ont déclaré leur soutien.

Un seul camp est fermement résolu au génocide et l’histoire garantit la détermination des véritables antisémites. Israël et les peuples civilisés doivent les détruire ou risquer d’être détruits. L’objectif d’Israël est la survie. L’objectif du Hamas et de sa compagnie est l’éradication. Le choix est très simple. #dieuavecisrael https://t.co/1nb5ONXvGa

– Comte O (@kokorotwo) 10 octobre 2023