Quand ils commencent, planifiez. Ce qu’il faut savoir

Les Jeux olympiques de Paris de 2024 approchent à grands pas, avec plus de 10 000 athlètes qui devraient converger plus tard cet été pour ce que les organisateurs espèrent être une vitrine spectaculaire de la France – et un retour à la normale.

Après que les deux dernières éditions des Jeux se soient déroulées sous le spectre du COVID-19, avec peu ou pas de supporters autorisés à y assister, les Jeux olympiques de Paris devraient comporter des stades pleins et une cérémonie d’ouverture extravagante le long de la Seine. Ce sera également plus pratique pour les téléspectateurs américains, qui pourront regarder les finales des principaux sports aux heures de grande écoute en milieu de journée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Jeux olympiques de Paris 2024.

Quand commencent les JO à Paris ?

Les premières compétitions des Jeux olympiques de Paris 2024 seront des matches de phase de groupes de football et de rugby masculins le 24 juillet. Le premier match de football masculin débutera à 15 heures, heure locale (ou 9 heures HE). Bien qu’une poignée d’autres épreuves de tir à l’arc, de handball, de football et de rugby suivront le lendemain, les Jeux ne commenceront officiellement qu’après la cérémonie d’ouverture, prévue le 26 juillet.

Quel est le calendrier des JO 2024 ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront de la cérémonie d’ouverture susmentionnée du 26 juillet à la cérémonie de clôture le 11 août. Comme d’habitude, la gymnastique et la natation figureront parmi les sports clés de la première moitié du calendrier, l’athlétisme étant parmi les plus populaires. les sports suivent en seconde période. Voici les dates de quelques-uns des événements les plus médiatisés des Jeux Olympiques de Paris :

30 juillet : Gymnastique féminine (finale par équipe)

Natation féminine (800 mètres nage libre) ; Athlétisme féminin (finale du 100 mètres)

Athlétisme hommes (finale du 100 mètres)

Découvrez le calendrier complet sport par sport des Jeux de Paris ici.

Comment puis-je regarder les Jeux olympiques ?

À l’image des autres éditions récentes des Jeux, les Jeux Olympiques de Paris sera diffusé sur NBC et ses chaînes affiliées. Le réseau a déclaré qu’il diffuserait au moins neuf heures de couverture olympique en journée sur NBC pendant toute la durée des Jeux, y compris des retransmissions en direct des finales clés. Il diffusera également tous les sports et tous les événements sur le service de streaming Peacock. Le programme complet de diffusion, y compris les horaires et les chaînes de télévision pour des événements spécifiques, n’a pas encore été annoncé.

Quels sont les nouveaux sports de Paris 2024 ?

Techniquement, il n’y en aura qu’un : le Breaking. Ce sport, plus connu sous le nom de breakdance, sera disputé pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris, avec des épreuves masculines et féminines de 20 concurrents chacune.

Trois autres sports seront de retour après leurs débuts aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 : l’escalade, le skateboard et le surf.

La prochaine édition des Jeux d’été, à Los Angeles en 2028, marquera les débuts du cricket, du flag-football, de la crosse et du squash.

Où a lieu la cérémonie d’ouverture ?

Lors de la plupart des éditions des Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture a lieu dans le plus grand stade de la ville. Paris a cependant décidé de faire les choses un peu différemment.

La cérémonie d’ouverture de Paris 2024 sera la première dans l’histoire des Jeux olympiques d’été à se dérouler à l’extérieur d’un stade, les athlètes descendant des barges sur la Seine plutôt que d’entrer dans un site. Les péniches parcourront près de six kilomètres au cours de la cérémonie, commençant près du pont d’Austerlitz, à l’est du centre-ville de Paris, et se terminant à l’ouest, près du Trocadéro.

La cérémonie d’ouverture s’annonce visuellement saisissante, mais elle pose également des défis en matière de sécurité. Les organisateurs de Paris 2024 ont recruté des milliers d’agents de sécurité pour assurer l’événement, et seuls 300 000 spectateurs seront autorisés à y assister.

Combien de fois Paris a-t-elle accueilli les JO ?

Les Jeux olympiques d’été de 2024 seront la troisième édition des Jeux organisés à Paris, mais la première depuis exactement un siècle. La capitale française a déjà accueilli les Jeux d’été en 1924 et 1900. Paris rejoindra Londres comme seule ville à accueillir trois éditions des Jeux Olympiques. Los Angeles deviendra la troisième lorsqu’elle accueillera la prochaine itération des Jeux d’été en 2028.

Où sont les sites olympiques de Paris ?

De nombreux événements et compétitions des Jeux de Paris se dérouleront au cœur de Paris, et certains auront même lieu dans ou à proximité de certains des monuments emblématiques de la capitale française.

Des épreuves d’escrime et de taekwondo, par exemple, auront lieu dans le Grand Palais historique. L’équitation fera partie des sports disputés au château de Versailles en dehors de la ville. Et les matchs de beach-volley pourraient avoir la toile de fond la plus dramatique de toutes : ils se dérouleront à l’ombre de la Tour Eiffel.

Messi jouera-t-il aux Jeux olympiques ?

L’entraîneur argentin des moins de 23 ans, Javier Mascherano, a déclaré que la “porte était ouverte” pour que la superstar Lionel Messi entre sur le terrain à Paris, même si cela semble peu probable.

Les équipes de football masculin aux Jeux olympiques sont en grande partie composées de joueurs de moins de 23 ans, mais chaque pays est autorisé à aligner trois joueurs plus âgés. Messi, champion de la Coupe du monde 2022 et huit fois vainqueur du Ballon d’Or, pourrait théoriquement occuper l’une de ces places. Cependant, il a déjà exprimé son intérêt à concourir pour l’Argentine à la Copa America cet été, et cet événement se termine environ deux semaines avant le début des Jeux de Paris.

Simone Biles est-elle en compétition à Paris ?

Les États-Unis ne nommeront officiellement leur équipe olympique de gymnastique que fin juin ou début juillet, après les essais olympiques, mais Biles est sur le point d’y parvenir. Le quadruple médaillé d’or olympique a pris une brève pause après les Jeux de Tokyo, mais est revenu en forme l’année dernière, remportant quatre médailles d’or aux championnats du monde en Belgique. Elle reste la gymnaste la plus décorée et la plus dominante de la planète.

Biles sera l’un des nombreux grands noms attendus pour représenter l’équipe américaine à Paris aux côtés de Katie Ledecky (natation), Noah Lyles (athlétisme) et Sha’Carri Richardson (athlétisme). Plusieurs stars du basket-ball masculin et féminin, dont LeBron James et Kelsey Plum, ont également exprimé leur intérêt à participer.

Qui fait partie de la liste de l’équipe américaine ?

De nombreux athlètes ne réserveront leurs billets pour Paris que plus tard cet été, lorsque la gymnastique, la natation, l’athlétisme et d’autres sports organiseront leurs sélections olympiques. Mais au 20 février, plus de 30 athlètes s’étaient déjà qualifiés dans des sports allant de l’escalade au surf en passant par le tir et la voile.

Carissa Moore (surf) et Mary Tucker (tir) faisaient partie des médaillées de Tokyo 2021 qui ont rapidement assuré leur sport au sein de l’équipe américaine cet été. Cliquez ici pour une liste complète des qualifications de l’équipe américainegracieuseté du Comité olympique et paralympique américain.

Où sont les prochains Jeux olympiques ?

Après Paris, la prochaine édition des Jeux olympiques aura lieu début 2026, lorsque Milan-Cortina d’Ampezzo accueillera les Jeux d’hiver. La prochaine édition des Jeux d’été se tiendra à Los Angeles en 2028.

En fait, le Comité International Olympique a déjà sélectionné les futurs hôtes olympiques jusqu’en 2034. Brisbane accueillera les Jeux d’été de 2032, et les Alpes françaises (2030) et Salt Lake City (2034) devraient accueillir les deux prochains Jeux d’hiver, bien que leur rôle en tant que villes hôtes ne sera officiellement confirmé que cet été.