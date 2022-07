Quand il y a de l’arsenic dans l’eau, mais “nous n’avons nulle part où aller”

Le mari de Mme Clark, James Clark, a déclaré que le manque de progrès était exaspérant. “Il semble que personne n’essaie d’aider”, a-t-il déclaré. “Nous faisons donc de notre mieux, avec des fonds et des ressources limités.”

L’année dernière, le membre de l’Assemblée d’État de la région, Eduardo Garcia, et l’organisation à but non lucratif Leadership Counsel for Justice and Accountability faisaient partie de ceux qui ont aidé le comté à obtenir une subvention de 30 millions de dollars destinée à aider à déplacer les résidents et à construire de nouveaux logements abordables. Mais l’effort pour décider quoi faire avec l’argent a été lent et controversé.