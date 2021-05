Quand il s’agit de taxes, être suivi peut être une bonne chose

«J’adore la Californie, mais avec le temps, le coût de la vie est devenu exorbitant», a déclaré M. Sheu, qui est né et a grandi dans cet État et est allé à l’Université de Californie à Berkeley. «J’ai grandi en dehors de la Californie.»

Et avec les vaccinations disponibles et la reprise des voyages d’affaires, il pourrait vivre dans un endroit qui lui plaisait tant qu’il pouvait prendre l’avion pour le travail.

Il y a deux mois, Jeff Sheu, un dirigeant de private equity, a déménagé de San Francisco, où il avait vécu pendant près de 20 ans, à Summerlin, une banlieue de Las Vegas. Pendant la période de séjour à la maison de la pandémie, il s’est rendu compte qu’il n’avait plus besoin d’être dans une ville où la propriété était chère, les impôts étaient élevés et sa qualité de vie, maintenant qu’il était marié avec un petit enfant, avait changé. .

«Dans le cadre du déménagement, il y a une liste de choses à faire, comme changer votre inscription électorale», a déclaré M. Sheu d’Atlanta (après avoir été à Tampa, en Floride, et à Philadelphie au cours des 36 heures précédentes, alors qu’il voyageait. pour le travail). «Ensuite, il y a le suivi de vos jours. Vous pouvez utiliser Excel, mais si je reçois une demande du fisc, c’est juste dans Excel. Ils pourraient dire que j’ai quelque chose de gros doigts. Mais je ne suis jamais séparé de mon téléphone. Cela me semble être une façon assez indiscutable de suivre où je suis. »

Les applications fiscales comme TaxBird – que M. Sheu utilise – et TaxDay et Monaeo ont été créées il y a des années avec un objectif différent: aider les retraités largement aisés à éviter une charge fiscale lorsqu’ils retournent dans leur résidence secondaire dans un État à forte fiscalité. Mais depuis que la pandémie a renvoyé les gens chez eux et, ce faisant, les a libérés du bureau, ces applications sont devenues pertinentes pour les professionnels qui veulent travailler là où ils veulent vivre.

Ces applications fonctionnent sur un modèle d’abonnement et sont à prix modique. TaxBird, par exemple, coûte 34,99 $ par an. Après un essai gratuit de 90 jours, TaxDay facture aux utilisateurs 9,99 $ par mois. Monaeo est davantage orienté vers les hauts revenus et offre plus d’options pour son service, facturant 99 $ par mois ou 999 $ par an.

«Nous avons vu une multiplication par quatre de notre application sans aucune publicité au cours de l’année écoulée», a déclaré Jonathan Mariner, fondateur et président de TaxDay, qui a lui-même été audité lorsqu’il travaillait pour la Major League Baseball à New York mais vivait en Floride. « Lorsque les gens sont préoccupés par la confidentialité, je dis que vous avez probablement une douzaine d’applications sur votre téléphone qui vous suivent, et vous ne le savez même pas. »

Les personnes qui utilisent les applications comprennent que leur emplacement sera suivi et les applications reconnaissent dans leurs déclarations de politique de confidentialité quelles données sont et ne sont pas utilisées. Monaeo met un point d’honneur à décrire comment les données sont cataloguées – ville, état et pays, mais sans localisations spécifiques. Il dit également d’emblée qu’il ne partage aucune donnée. (Les trois applications sont vigilantes à ce sujet.)