Quand il s’agit de pays riches qui prennent l’environnement au sérieux, je dis : vive la France | Georges Monbiot

Oalors que nous restons pétrifiés par une poignée d’égoïstes nécessiteux à Westminster et les crises qu’ils fabriquent, outre-Manche une révolution est en train de se produire. C’est une révolution tranquille, sobre, réfléchie, mais une révolution quand même. La France cherche à devenir une civilisation écologique.

Comme tout gouvernement, l’administration française devrait aller plus loin et plus vite pour faire face à la plus grande difficulté à laquelle l’humanité est confrontée : l’effondrement croissant des systèmes terrestres. Mais on mesure le sérieux du plan du gouvernement à son engagement institutionnel. La France dispose désormais d’un ministère de la transition écologique. D’ici la fin de l’année prochaine, les 25 000 plus hauts fonctionnaires du pays auront été formés aux principes de cette transition. D’ici la prochaine élection présidentielle, en 2027, chaque agent du secteur public aura suivi cette formation, adaptés à leur secteur. Pensez-y : 5,6 millions de personnes seront enseignés sur la crise de la biodiversité, la crise climatique et la crise des ressources naturelles – comment ces phénomènes sont liés aux services publics qu’ils fournissent et comment les travailleurs du secteur public peuvent utiliser ces connaissances pour changer leur façon de travailler.

Déjà, en matière de conservation de l’énergie, de l’eau et des ressources, la France a fait ce que le gouvernement britannique promet vaguement pour 2040 ou 2050 (j’en suis venu à voir 2040 et 2050 comme mots de passe pour « jamais »). Intéressons-nous à l’un de ces programmes : la réduction des déchets. Le gouvernement français a adopté une loi sur l’économie circulaire, qui vise à stopper la utilisation inutile des ressources. Les plastiques à usage unique sont interdits dans les marchés publics. Les magasins doivent permettre aux gens d’apporter des contenants rechargeables et pratiquer des prix plus bas lorsqu’ils le font. Partout où les gens se rassemblent en grand nombre, ils doivent être équipés de fontaines à eau, dans le cadre d’un plan plus large d’élimination des bouteilles en plastique. Il est interdit aux fabricants, grossistes et détaillants de jeter les invendus : ils doivent plutôt être donnés ou recyclés, ce qui incite à éviter la surproduction.

Thérèse Coffey accusée d’avoir « jeté l’éponge » dans le scandale des égouts En savoir plus

Le gouvernement cherche à éliminer l’obsolescence programmée. Les grands secteurs marchands – équipements électriques et électroniques, jouets, sports, loisirs, bricolage, jardinage, textile, chaussure et ameublement – ​​doivent cotiser à un fonds de réparation. Les entreprises doivent fournir des pièces de rechange et des instructions de réparation. L’année prochaine, certains secteurs devront afficher un « indice de durabilité » sur leurs produits. Il est interdit aux fabricants d’utiliser toute stratégie visant à restreindre la réparation ou la longévité des appareils qu’ils vendent, comme les mises à jour logicielles qui ralentissent les téléphones et les tablettes.

Les producteurs et distributeurs d’une large gamme de produits – des serviettes hygiéniques aux voitures – sont ou seront bientôt financièrement responsables de leur traitement et de leur élimination une fois qu’ils auront été utilisés. Les industriels doivent produire de nouveaux plans d’éco-conception tous les cinq ans pour réduire leur consommation de ressources et améliorer la recyclabilité. D’ici 2025, les emballages plastiques à usage unique seront réduits de 20 %, toutes les nouvelles machines à laver seront équipées de filtres pour capter les microfibres plastiques, et les supermarchés et traiteurs devront réduire de 50 % le gaspillage alimentaire.

Comparez cela avec le Royaume-Uni. Le gouvernement interdira une gamme restreinte de plastiques à usage unique En Angleterre, principalement dans le secteur de la restauration rapide. Mais il a saboté Les plans de l’Ecosse pour aller plus loin. La tentative du gouvernement écossais d’introduire un système de consigne pour les bouteilles en verre a été retardée de deux ans, après que le gouvernement de Westminster ait refusé d’accorder une exemption à la loi sur le marché intérieur.

Des contrastes similaires existent dans d’autres secteurs. Par exemple, la France a publié un plan de protection de ses ressources en eau de la source à la mer, réduire la quantité prélevée dans les rivières et les eaux souterraines, réutiliser les eaux grises (l’eau qui s’écoule des éviers, des douches, des machines à laver, etc.), lutter contre la pollution et améliorer l’état écologique des rivières et des lacs. Le gouvernement dépense 1,4 milliard d’euros (1,2 milliard de livres sterling) pour nettoyer la Seine, dans laquelle, sur une grande partie de sa longueur, la baignade est interdite depuis 1923, tant l’eau est toxique. Le fleuve sera la pièce maîtresse des Jeux olympiques de Paris en 2024, lorsque triathlètes et marathoniens s’affronteront dans ses eaux.

Le Royaume-Uni, par comparaison, n’a pas inclus une amélioration globale de la qualité de l’eau dans son Objectifs de la Loi sur l’environnementet semble avoir renoncé à ses faibles promesses d’agir contre la pollution des eaux usées.

Les règles de transparence de la pollution de l’air parmi les lois de l’UE seront supprimées par le Royaume-Uni En savoir plus

Le gouvernement d’Emmanuel Macron n’est pas un gouvernement radical, et aucune de ces mesures ne doit être considérée comme radicale. Ce sont les politiques minimales que tout gouvernement responsable devrait mettre en œuvre maintenant, alors que notre urgence planétaire se déroule. La France n’est pas un paradis écologique et sa politique est pleine de contradictions. Le lobbying français est responsable de certains des pires aspects de la politique agricole commune de l’UE, l’une des forces les plus destructrices sur Terre. Cette semaine, le Le gouvernement français interdit un groupe direct environnemental leader, Les Soulèvements de la Terre. Et il est bien sûr toujours attaché au capitalisme basé sur la croissance.

Mais même les mesures vertes de base mises en œuvre en France ressemblent à un rêve impossible au Royaume-Uni, où les clairons continuent de sonner la retraite de la réalité. Notre gouvernement a perdu tout son temps au pouvoir dans des guerres culturelles, des boucs émissaires et des scandales auto-infligés. Il fera tout pour assurer sa propre survie, rien pour assurer celle des autres.

Plutôt que de renforcer les normes environnementales, il cherche à les abattre. Mardi, la Chambre des Lords accepté deux amendements au projet de loi européen retenu. Leur objectif était d’empêcher que les protections environnementales ne soient affaiblies lorsque les lois européennes sont soit supprimées, soit remplacées. Le gouvernement a promis que « les protections environnementales ne seront jamais déclassées », et les amendements visaient à inscrire cette promesse dans la loi. Mais le lendemain, le gouvernement a fouetté les députés conservateurs pour les rejeter à la Chambre des communes. Maintenant protection environnementale dépend de la bonne foi des ministres du gouvernement – et nous savons jusqu’où cela va.

Après 13 ans de gouvernement conservateur, le Royaume-Uni est devenu un dépotoir pour chaque nouvel assaut sur la planète que les entreprises peuvent imaginer, des vapos jetables contenant des piles au lithium, dont 1,3 million, impossibles à recycler, sont jetés chaque semaine, et qui peuvent éclater en flammes lorsqu’ils sont écrasés dans des camions-poubelles (littéralement un feu de poubelle), à ​​des voitures particulières de la taille de camionnettes de constructeurs, avec une consommation de carburant à la hauteur.

Chaque gouvernement devrait faire la transition vers une civilisation écologique. Que la France, aussi banale que soient ses mesures, soit parmi les leaders mondiaux devrait être une source de honte amère pour les autres nations riches.

Les seules politiques qui comptent maintenant sont celles qui pourraient arrêter notre ruée vers le bord du gouffre. Si les systèmes terrestres s’effondrent, rien d’autre ne compte. Pourtant, chaque jour, le gouvernement et les médias produisent une nouvelle distraction, nous hypnotisant de spectacle après spectacle dénué de sens. C’est ainsi que nous descendons, haletants et grognant devant les bouffonneries de ceux qui prétendent nous gouverner.