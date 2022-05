Quand il s’agit de la communauté des partisans des Leafs par rapport au culte de la victoire des Leafs, ne pouvons-nous pas avoir les deux ?

Je me lasse d’entendre certains journalistes sportifs de Toronto me dire que je suis une sève crédule parce que je ne veux pas que cette équipe des Leafs soit totalement démantelée, exilée ou exécutée. Pourquoi le bon modèle est-il les Yankees de New York ? Leurs fans sont-ils plus heureux que nous ? Pourquoi leur relation impitoyable avec leur équipe est-elle le modèle ? Quand je vivais à New York, j’avais un rendez-vous régulier dans le Bronx, alors je chronométrais souvent mon voyage pour assister aux matchs des Yankees. Même lorsqu’ils gagnaient, les fans semblaient pour la plupart misérables.

Les équipes sont sur la communauté et elles sont aussi sur la victoire, mais les deux ne s’accordent pas toujours. Les joueurs se concentrent pleinement sur la victoire, comme il se doit. Mais les fans parlent de communauté, le désir de victoire en faisant partie.

Le cœur des sports d’équipe professionnels est la capacité d’une communauté à s’identifier à une équipe. Gagner entre en jeu, mais la relation est la clé. Il y a des choses que vous en retirez au-delà de la victoire ou de la défaite. Vous pouvez gagner et avoir une relation de merde, ou perdre et en avoir une bonne. L’enfer des années Brian Burke/Phil Kessel n’était pas qu’ils perdaient, mais que souvent ils ne semblaient pas s’en soucier. Lorsque Brendan Shanahan a pris les rênes ici en tant que président de l’équipe, il a dit que l’essentiel était d’être fier d’être un Leaf. Il y a eu peu de joueurs qui se souciaient plus de gagner que Shanahan. Mais il l’a eu.

Le sport est un avant-goût d’un monde où la vertu et le mérite sont récompensés de manière plus cohérente que dans la « vraie » vie, mais c’est aussi apprendre à perdre, ce qui arrive toujours plus souvent qu’à gagner. Donc, vous aspirez à gagner mais devez apprendre à perdre. Et les dieux du hockey sont plus capricieux que ceux des autres jeux en raison de la nature incontrôlable de la rondelle et de la glace. Cela teste les joueurs, mais aussi les fans.

Vous tombez amoureux d’une équipe – mais l’amour signifie, comme quelqu’un l’a dit, accepter l’ensemble du paquet. C’est plus difficile à l’ère du libre arbitre. Auparavant, il y avait un servage virtuel, mais cela signifiait que les joueurs et les fans étaient liés à vie. Ted Williams, le dernier frappeur de .400 au baseball, a joué à Boston toute sa carrière et n’a jamais tout gagné. Maintenant, les joueurs vont et viennent, de sorte que l’équilibre entre les plaisirs de la familiarité et le bonheur de la victoire se défait. Gagner est tout ce qui persiste. Mais les fans qui voulaient gagner voulaient aussi que l’équipe qu’ils connaissaient gagne.

Cette équipe des Leafs reflète une partie de cette familiarité parce qu’ils sont venus ici à l’adolescence; nous les avons vu grandir. John Tavares compte parce qu’il portait un pyjama des Leafs. Ce lien intime est tenu pour acquis ailleurs : l’équipe comme incarnation palpable d’une communauté. Même le pape a son équipe, un club de foot local à Buenos Aires, ça l’enracine. Il espère qu’ils gagneront, mais il ne fera pas de crise s’ils perdent. C’est comme la famille.

Pensez à gagner. Si vous ne le faites pas, êtes-vous un perdant ou un gagnant qui n’a tout simplement pas encore gagné – et peut-être pas, comme Williams, dans les limites d’une vie ? Les Red Sox de Boston ont attendu 86 ans, des générations de fans sont mortes, Williams était parti. Les fans des Cubs ont attendu 108. Étaient-ils crédules ? Non, ce sont des légendes. C’est comme le débat interminable du NPD : veulent-ils conserver la pureté de leur parti ou veulent-ils gagner ? C’est une fausse alternative. Ils veulent gagner, mais tels qu’ils sont, pas un fac-similé refait à neuf.

Il manque quelque chose dans cette équipe des Leafs – Shanahan le sait, nous le savons tous – qui les propulserait au sommet. Mais vous n’abandonnez pas votre équipe tant qu’ils ne vous abandonnent pas.

Les fans de Mudville voulaient gagner, et quand ils ne l’ont pas fait, il n’y avait pas de joie à Mudville, l’un des grands euphémismes de l’histoire des vers. Mais ils voulaient gagner avec Casey à la batte, pas un inconnu avec qui ils avaient échangé. Ils étaient inconsolables mais ils se sont accrochés à leur équipe. Leur reprocheriez-vous cela ?

