La plupart des citadins frémiraient à l’idée de vivre dans une région isolée avec peu de voisins pour les aider en cas de problème.

Mais l’autonomie séduit des milliers de personnes aux États-Unis qui vivent « hors réseau » dans des maisons chauffées avec des poêles à bois, alimentées par des panneaux solaires et, souvent, totalement sous le radar des collecteurs d’impôts.

Il y a deux ans, Masyn Moyer, 54 ans, était une petite défenseure du logement vivant dans un bus du Colorado. En quête de liberté et de sa propre terre, Moyer a acheté et soigneusement rénové une cabane minière du XIXe siècle dans les Montagnes Rocheuses, où elle a résisté à son premier hiver cette année. (Moyer utilise un pseudonyme pour préserver son anonymat car la cabane n’est pas conforme au code : sa maison n’est pas connectée au réseau électrique et elle dépend d’un ruisseau à proximité pour son eau, ce qui pourrait lui causer des ennuis avec le comté. )

Moyer se rend dans les villes voisines pour travailler comme coiffeur et faire des courses. C’est un style de vie satisfaisant, caractérisé par l’autonomie et le lien avec la nature, avec trois orignaux qui fréquentent sa propriété.

Mais vivre hors réseau peut nécessiter une courbe d’apprentissage dangereusement abrupte. La plupart des gens « n’ont aucune idée à quel point il est difficile de collecter de la nourriture et de l’eau ni comment survivre », a déclaré Moyer.

Les personnes qui choisissent de vivre à l’extérieur – parfois appelées « hors réseau » – constituent un groupe privé et éclectique, généralement motivé par la recherche de terrains bon marché et de moins de réglementation gouvernementale. Mais les motivations varient : certains veulent vivre à faible émission de carbone et forger un lien plus étroit avec la nature tandis que d’autres sont des réfugiés du marché immobilier inabordable de l’ouest des États-Unis. Certains ont plus de capacités de survie que d’autres.

Mais peu importe qui vous êtes, le danger du froid extrême dans les Montagnes Rocheuses est inévitable.

Il y a eu un regain d’intérêt pour les personnes qui vivent hors réseau après qu’une famille de trois personnes a été retrouvée morte dans les Rocheuses du Colorado en juillet. L’une des victimes, Rebecca Vance, souhaitait vivre loin des autres parce qu’elle était déçue par la société, a déclaré un membre de la famille au Guardian.

Au sens strict, une maison hors réseau est déconnectée du réseau électrique et des conduites de gaz. Les utilisateurs hors réseau s’appuient généralement sur des panneaux solaires ou des générateurs alimentés par des combustibles fossiles pour maintenir l’éclairage allumé. Les radiateurs à gaz et les poêles à bois sont courants pour se réchauffer.

Parfois, vivre hors réseau peut signifier vivre sans connexion aux conduites d’eau, sans ramassage des déchets, sans service de téléphonie mobile ou sans Wi-Fi ; beaucoup dépend de l’engagement de la personne à devenir autonome. Certains hors réseau particulièrement qualifiés peuvent chasser et récolter de la nourriture.

Il existe « toute une gamme » de raisons qui influencent comment et pourquoi les gens choisissent de vivre hors réseau, a déclaré Ted Conover, un journaliste chevronné qui a exploré le phénomène dans le sud du Colorado dans son récent livre. Terrain bon marché au Colorado : des hors-réseaux à la frontière de l’Amérique. Il est difficile de mesurer exactement combien de personnes vivent hors réseau aux États-Unis, mais une étude de 2019 a révélé les estimations nationales variaient de 180 000 ménages à 750 000.

Desiree Dunn, 48 ans, s’efforce de vivre de manière durable ; Lorsqu’elle et son mari ont abandonné leur emploi au sein de la Garde côtière américaine dans l’Oregon, ils ont choisi de vivre hors réseau sur un voilier. De là, ils ont transformé une propriété en bord de mer en Équateur et ont utilisé l’argent pour déménager au Colorado et commencer à construire la maison de leurs rêves près de la petite ville de Palisade.

En ce qui concerne les maisons hors réseau, la leur est relativement luxueuse ; elle ressemble beaucoup à une maison typique « raccordée au réseau », sauf qu’elle est alimentée par des panneaux solaires avec de l’eau chauffée au propane et un poêle à bois.

Dunn a déclaré que construire sa propre maison était sa propre récompense. « Nous n’aimons embaucher personne », a déclaré Dunn. « Et si vous vous trompez, vous n’avez qu’à vous en prendre à vous-même, ce qui est gratifiant, je trouve. »

En décembre 2020, Eric Frickey a emménagé dans un véhicule récréatif en mauvais état dans la vallée de San Luis, au Colorado. Frickey, 43 ans, avait quitté la Louisiane pour chercher du travail et des soins médicaux pour les crises de son fils. Avant d’emménager dans son camping-car, il avait eu du mal à trouver un emploi stable à Denver, dormant parfois dans les bois.

La vallée de San Luis est parsemée d’autres personnes hors réseau qui vivent dans des cabanes faites maison, des caravanes vieillissantes et des hangars de stockage. Depuis les années 1970, les vendeurs de terrains ont présenté de manière douteuse la vallée isolée comme une terre d’opportunités, écrit Conover. En réalité, la vallée est aride, les routes pavées sont rares et les lignes électriques et les services sont quasiment inexistants.

Alors que l’hiver s’approfondissait en 2020, Frickey vivait sur une parcelle de terrain dans le comté de Costilla, dans la vallée, comptant sur un chauffage au propane pour maintenir sa caravane à une température sûre.

Mais une tempête de vent a arraché la porte de la caravane. Ensuite, il est tombé à court de propane pour le chauffage. La température est descendue à -20F (-28C).

Il a survécu en mettant ses chiens dans ses sacs de couchage avec lui, où ils partageaient leur chaleur corporelle, a déclaré Frickey.

Il a fallu à Frickey quelques essais supplémentaires pour se remettre sur pied dans la vallée. Aujourd’hui rénovateur de maison travaillant souvent à Denver, il vit avec son fils sur une parcelle de cinq acres de la vallée de San Luis achetée pour 6 000 $.

« L’avenir semble prometteur pour un changement », a déclaré Frickey. Le couple dort dans une yourte ou un camping-car et a installé un système d’énergie solaire et un réservoir souterrain contenant 1 100 gallons d’eau.

Dawn Melgares, directrice exécutive de la San Luis Valley Housing Coalition, a déclaré que des histoires comme le contact de Frickey avec un froid extrême sont courantes.

«Je pense que la plupart des utilisateurs hors réseau viennent ici, se lancent et réalisent à quel point nos hivers sont rigoureux», a-t-elle déclaré.

George Smink, un exploitant hors réseau de longue date du comté de Costilla, estime que 95 % des nouveaux résidents ne parviennent pas à prendre pied dans la vallée à cause des voleurs, de l’application agressive des codes et des conditions météorologiques brutales. Lorsque les gens réalisent qu’ils ne survivront pas à l’hiver et abandonnent leurs maisons et leurs biens, ils font souvent surface dans la ville d’Alamosa, au refuge pour personnes sans logement du service social à but non lucratif La Puente, a déclaré le directeur exécutif Lance Cheslock.

Phillip Vannini, ethnographe et professeur à l’Université Royal Roads en Colombie-Britannique, au Canada, est une autorité de premier plan en matière de vie hors réseau en Amérique du Nord – à tel point que Vannini a été contacté par presque tous les producteurs du pays. le genre robuste de la télé-réalité hors réseauil a dit.

Vannini et ses partenaires de recherche ont interviewé des centaines de personnes hors réseau partout au Canada. Il a déclaré que les producteurs de télévision voulaient généralement dépeindre les gens qui vivent hors réseau comme des « hippies poilus » ou des « idéologues révolutionnaires ».

En réalité, Les recherches de Vannini suggère que la plupart de ceux qui se déconnectent du réseau ne sont généralement pas motivés par des considérations politiques, comme l’était apparemment Rebecca Vance.

Moyer, qui vit dans l’ancienne cabane minière, est motivée par une profonde gestion de l’environnement et par une frustration face à ce qu’elle considère comme des politiques de logement régressives dans le Colorado, qui interdisent les petites habitations.

Elle a déclaré que la culture populaire regorge de représentations glamour qui donnent l’impression que le hors-réseau est facile. Grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, elle essaie de montrer aux téléspectateurs de « vraies histoires » de hors réseau.

L’hiver dernier, lorsque la température a plongé à -27F (-32,7C) lors d’un blizzard, la souffleuse à neige au propane de Moyer n’a pas démarré ; sans cela, sa Jeep serait restée bloquée au fond de son allée jusqu’à la fonte des neiges en mai. Mais une voisine avait l’électricité et, grâce à une série de rallonges, elle a pu alimenter sa souffleuse à neige et libérer sa voiture.

Pour les personnes intéressées à vivre hors réseau, Moyer a recommandé une planification et une préparation sérieuses.

« Quand il fait froid la nuit, ce n’est plus un jeu. Vous avez besoin d’un large éventail de compétences et de ressources, et là où je vis, de voisins à gérer. Et si l’une de ces choses vous manque, vous vous trouvez dans une position vraiment précaire », a-t-elle déclaré.

La plupart du temps, Moyer adore son environnement. Elle sait où se trouvent les papillons et l’emplacement de chaque nid d’oiseau.

Elle est convaincue que les Américains devraient conserver leur autosuffisance – ou la récupérer.

« C’est la chose la plus gratifiante que vous puissiez faire », a déclaré Moyer.