Quand il est temps de changer de médicament

Le traitement de l’arthrite psoriasique (PsA) n’est pas comme le traitement de l’angine streptococcique. Vous ne prenez pas seulement un médicament pendant quelques jours et vous vous sentez mieux. Le PSA est une maladie chronique complexe qui vous accompagne et affecte de nombreuses parties de votre corps : la peau, les articulations, les ongles, le cœur et les poumons.

De nombreux médicaments ralentissent l’AP et soulagent les symptômes, mais le premier traitement que vous essayez ne sera pas toujours celui qui vous convient.

“Il n’y a pas de solution unique et il n’y a pas de médicament unique pour le rhumatisme psoriasique”, déclare Saakshi Khattri, MD, professeur adjoint de dermatologie et de rhumatologie à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. “Trop souvent, il y a des patients qui ne répondent pas à leurs médicaments.”

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de passer à un nouveau traitement, explique Ethan Craig, MD, professeur adjoint de médecine clinique à l’Université de Pennsylvanie et rhumatologue au Caporal Michael J. Crescenz VA Medical Center à Philadelphie.

“L’un est l’intolérance – le patient a un effet secondaire quelconque. La seconde est l’inefficacité. Soit le médicament ne fonctionne pas au départ, soit il fonctionne pendant un certain temps, puis il cesse de fonctionner », dit-il.

Lorsque votre médicament ne maîtrise pas vos symptômes, il est temps de vous regrouper avec votre rhumatologue ou votre dermatologue et de discuter d’autres options de traitement.