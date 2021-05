Quand il est normal d’être un cochon d’Inde

Ce qui sépare les tests de laboratoire dignes du monde réel des tests imprudents, c’est le risque et le coût qu’ils demandent aux gens de supporter. Voici un autre facteur, relativement négligé: dans quelle mesure une entreprise établit-elle des attentes quant à ce qu’un produit peut et ne peut pas faire. Beaucoup d’entre nous vont bien être des cobayes – tant que nous le savons.

Si vous achetiez un livre et qu’il contenait un tas de pages vierges sans fin, vous seriez très ennuyé, non?

De nombreuses personnes et entreprises sont à juste titre enthousiasmées par le potentiel de cette technologie appelée réalité augmentée. (Snap achète également la start-up qui a fabriqué les Spectacles pour plus de 500 millions de dollars, The Verge signalé .) Nous verrons si la réalité augmentée devient aussi importante que l’espèrent ses partisans. Mais Snap est intelligent cette fois-ci pour indiquer clairement que Spectacles est essentiellement un livre inachevé.

Leçon apprise, du moins pour Snap. La société a continué à publier des versions mises à jour de Spectacles, y compris le quatrième itération qu’il a annoncé la semaine dernière. Les nouveaux Spectacles permettent aux utilisateurs non seulement d’enregistrer de courtes vidéos, mais également d’ajouter des images générées par ordinateur à leur environnement, tout comme les fonctionnalités de l’application Snap. Imaginez regarder les étoiles et regarder une animation guidée des constellations.

Et puis il y a l’expérience de Tesla. Les régulateurs ont à plusieurs reprises mentionné que la société induit le public en erreur au sujet de son pilote automatique à moitié cuit, un système d’assistance à la conduite pour des tâches telles que la direction et le freinage sur certaines routes. Mais le nom et la manière dont Tesla parle de la fonctionnalité impliquent que les conducteurs peuvent détourner leur attention de la route en toute sécurité.

Le directeur général de Snap dit que personne n’a encore totalement compris la réalité augmentée et que la technologie ne se généralisera pas avant au moins une décennie. Le manque de battage est approprié et rafraîchissant. Cette expérience est bonne car l’entreprise dit à tout le monde que les lunettes sont à moitié cuites.

Les techniciens suggèrent toujours de se concentrer sur deux parties importantes pour améliorer la vitesse d’un ordinateur: le stockage et la mémoire. Le stockage sur disque SSD plus récent est supérieur aux disques durs rotatifs traditionnels, car il charge les applications plus rapidement et est plus durable. Et la mémoire peut améliorer les performances lorsque vous jonglez avec plusieurs applications.

J’ai effectué une recherche sur le Web sur des disques SSD et des clés USB compatibles pour mon iMac. J’ai trouvé un lecteur chez Best Buy pour environ 70 $. Pour la mémoire, j’ai trouvé une paire de clés RAM usagées sur eBay pour 20 $.

Puis après regarder une vidéo YouTube sur la façon de pratiquer la chirurgie iMac, j’ai conclu que ce projet de bricolage serait probablement aussi grand désastre que le récent travail de carrelage que j’ai effectué dans ma salle de bain. J’ai donc appelé mon réparateur technologique préféré dans ma région, Shakeel le réparateur iPhone, pour lui demander s’il était prêt pour le poste.

Il était heureux de le faire. Environ une semaine plus tard, j’ai payé Shakeel 100 $ et j’ai récupéré mon iMac avec le nouveau matériel installé. Le résultat? L’iMac est encore plus rapide que je ne l’imaginais. Il semble plus vif que mon MacBook Air fourni par l’employeur, qui a été fabriqué il y a seulement deux ans.

La chose la plus satisfaisante est que j’ai payé moins de 200 $ pour utiliser un bien que j’ai toujours aimé – et que je continuerai à apprécier pendant des années.

Si vous êtes également désireux de donner une seconde vie à vos anciens gadgets, revisitez ma chronique de l’année dernière sur la durée de vie de notre technologie.