Quand il est logique de puiser dans l’épargne-retraite pour payer la dette de carte de crédit

Avec l’augmentation de la dette sur les cartes de crédit, alors que les budgets américains sont comprimés par l’inflation et que les taux d’intérêt augmentent, de nombreuses personnes peuvent être impatientes de trouver des moyens de réduire leurs soldes. Un endroit qu’ils peuvent consulter est leurs comptes de retraite – et plus particulièrement leur plan 401 (k). Beaucoup de gens ont la majorité de leurs économies dans ces régimes parce que leur employeur les y a automatiquement inscrits. Dans certains cas, leur entreprise offre également une contrepartie sur leurs contributions à titre d’incitation. Il y a généralement trois façons dont les gens peuvent puiser dans leur épargne-retraite au travail pour couvrir une facture de carte de crédit. Vous pouvez effectuer un retrait de votre 401 (k), emprunter sur le compte ou arrêter vos contributions pendant un certain temps et rediriger l’argent supplémentaire vers votre plastique en attendant. En savoir plus sur les finances personnelles :

10,5 % d’ajustement au coût de la vie de la sécurité sociale prévu pour 2023 Dans tous ces cas, les experts financiers ont des avertissements. “Même si je n’aime pas les dettes de carte de crédit, il m’est difficile de faire valoir que vous devriez effectuer un retrait anticipé de votre 401 (k)”, a déclaré Ted Rossmannanalyste principal du secteur chez CreditCards.com. C’est parce que cela vous coûtera cher, a-t-il dit.

Pourquoi la plupart devraient éviter les retraits 401(k)

Les retraits des comptes 401(k) avant l’âge de 59 ans et demi sont soumis à une pénalité de 10 % et à des taxes. Cela signifie que si vous aviez besoin de 15 000 $, vous devrez retirer près de 24 000 $, après prise en compte de ces frais, selon Fidelity. Bien sûr, cet argent que vous retirez du compte manquera également les gains du marché. Les actions ont produit un rendement annuel moyen de plus de 10 % au cours des 100 dernières années. Tout cela, a déclaré Rossman, “devrait se combiner pour dépasser de loin le taux moyen des cartes de crédit”. Il peut cependant y avoir des exceptions.

Pour les personnes de plus de 59 ans et demi et dans une tranche d’imposition faible, un retrait 401 (k) pour rembourser la dette de carte de crédit peut avoir du sens car ils éviteraient la pénalité de 10% et ne seraient pas soumis à un énorme prélèvement, explique Allan Roth, un certifié planificateur financier et fondateur de Wealth Logic à Colorado Springs, Colorado. “Certes, les mathématiques peuvent en valoir la peine”, a déclaré Roth. Pour la plupart des autres, cependant, il existe des options plus attrayantes qu’un retrait, a déclaré Rossman. “Arrêter vos contributions 401 (k) pendant un certain temps – ou du moins réduire – et rediriger ces fonds vers le remboursement de la dette pourrait avoir du sens”, a-t-il déclaré. Pourtant, ce conseil est accompagné d’un astérisque. Si votre employeur propose une entreprise, les experts vous recommandent d’essayer d’économiser au moins jusqu’à un certain point, que ce soit 3% ou 5% de vos chèques de paie.

“C’est de l’argent gratuit qui double souvent votre retour”, a déclaré Rossman. Un prêt de votre 401 (k) est également généralement préférable à un retrait, disent les experts. Le taux d’intérêt sur les prêts 401 (k) est généralement inférieur à 5 %, bien inférieur aux frais annuels de la plupart des cartes de crédit. Les intérêts payés sur le prêt retournent également dans votre épargne plutôt que dans une banque. “L’utilisation d’un prêt 401(k) pour rembourser une dette à intérêt élevé, comme les cartes de crédit, pourrait réduire le montant que vous payez en intérêts aux prêteurs”, a déclaré Jessica Macdonald, vice-présidente du leadership éclairé chez Fidelity Investments. Les autres avantages d’un prêt 401 (k), a déclaré Macdonald, sont qu’ils ne nécessitent pas de vérification de crédit et qu’ils n’apparaissent pas comme une dette sur votre rapport de crédit.

Les prêts 401(k) sont également assortis de mises en garde

