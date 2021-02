Les fans ICARLY étaient ravis d’apprendre que leur émission préférée faisait un retour.

Après de nombreuses rumeurs de redémarrage, l’émission a finalement été confirmée en décembre 2020 et vous pouvez maintenant regarder les épisodes passés sur Netflix.

Quand iCarly sort-il sur Netflix?

Les fans ont été ravis lorsque la reprise de la série Nickelodeon iCarly a été commandée pour un redémarrage – bien qu’une date de diffusion n’ait pas encore été révélée.

L’iCarly original a fonctionné de 2007 à 2012 sur Nickelodeon pendant six saisons et 97 épisodes.

Au cours de sa course, l’émission s’est avérée incroyablement populaire et a battu des records d’audience pour Nickelodeon.

Vous pouvez désormais regarder les saisons 1 et 2 sur Netflix.

Qui sera le casting du redémarrage d’iCarly?

Contrairement au redémarrage de Gossip Girl, iCarly mettra en vedette le casting original.

Les stars de l’émission Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress devraient toutes apparaître dans la nouvelle version de la série.

L’émission a suivi un groupe de meilleurs amis créant une webdiffusion tout en étant aux prises avec des problèmes et des aventures quotidiens.

De plus, les producteurs Jay Kogen (Nickelodeon’s School of Rock, The Simpsons, Frasier) et Ali Schouten (Diary of a Future President, Champions, Merry Happy Whatever) ont signé pour développer la série.

Ils produiront également des exécutifs et serviront de co-showrunners.

Comment puis-je regarder iCarly?

En plus de Netflix, vous pouvez regarder les anciens épisodes de l’émission dès maintenant sur CBS All Access.

Le redémarrage sera alors disponible en streaming sur le nouveau site Paramount Plus.

C’est le nouveau nom de CBS All Access, rebaptisé en 2021.

Ce nouveau service de streaming intégrera plus de contenu de MTV, BET et Nickelodeon.

Il est lancé pour essayer de rivaliser avec HBO Max, Netflix, Peacock, Disney + et Hulu.

On ne sait pas encore comment les fans britanniques pourront regarder le redémarrage, mais il sera probablement sur NOW TV – mais dès que nous le saurons, vous le saurez.