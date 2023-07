Quand Hun Sen donnera-t-il le pouvoir à son fils Hun Manet ?

Des dizaines de personnalités de l’opposition politique cambodgienne ont été empêchées de se présenter aux élections, condamnées à des peines de prison pour trahison et complot, ou ont fui à l’étranger. Parmi les émigrés figurent les deux principaux dirigeants de l’opposition : Sam Rainsy, qui s’est exilé en France, et Kem Sokha, qui est toujours dans le pays mais a été condamné en mars à passer 27 ans en résidence surveillée. Chargement Dans la perspective des élections, les responsables de l’opposition qui sont restés ont fait face à des menaces juridiques et physiques, tandis que les gouvernements occidentaux ont fait part de leurs inquiétudes concernant la dernière d’une série de fermetures forcées de médias indépendants. En mai, le seul challenger important du RPC a été empêché de concourir. Le Candlelight Party – un groupe d’opposition en plein essor qui a attiré des partisans du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP) interdit par Rainsy et Sokha – a fait sensation lors des élections locales nationales de l’année dernière, remportant 20% des voix. Mais la commission électorale nationale cambodgienne a exclu le parti des élections à l’Assemblée nationale parce que les responsables n’ont pas produit ses documents d’enregistrement originaux de 1998.

Le porte-parole de Candlelight, Kimsuor Phirith, a déclaré que les documents avaient été perdus lors de la dissolution du CNRP en 2017. Son bureau se trouvait alors sous la base du CNRP et les fonctionnaires ont ensuite été empêchés d’entrer dans le bâtiment. « [The government] sont craintifs et inquiets de l’impact des résultats à venir », a déclaré Phirith, arguant que la disqualification était politiquement motivée. « En regardant le résultat de l’année dernière [local] élection communale, on a vu que le Candlelight Party venait d’être réorganisé en un an et on avait le soutien de près de deux millions de personnes. Vendredi, les partisans du Parti populaire cambodgien sont descendus dans les rues de la capitale. Crédit: PA Mais cela n’aurait pas été suffisant pour renverser le CPP si les pourcentages de vote avaient été reproduits dimanche. Le CPP est désormais bien placé pour conquérir à nouveau les 125 sièges de la chambre basse – comme il l’a fait lors des dernières élections en 2018 après la dissolution du CNRP.

« De mon point de vue en tant qu’autorité locale et citoyenne, il s’agit d’une élection qui se tiendra sans véritable concurrent », a déclaré Pal Kep, 31 ans, chef adjoint de commune dans la province du sud-ouest de Koh Kong, qui s’est présenté avec succès avec Candlelight aux élections locales de l’année dernière. Chargement « En tant qu’autorité locale de ma commune, j’ai entendu beaucoup de gens dire que cette élection n’était pas la bonne. Ils l’ont comparé à une compétition de kickboxing entre un bébé de 10 jours et un poids lourd. Bien qu’il y ait 17 autres partis en lice pour les sondages dimanche, les chances sont massivement contre eux. Les petits partis ont obtenu collectivement 7% des voix lors des élections locales de 2022 – éclipsés par la puissance et les ressources d’une organisation devenue synonyme d’État. Vendredi, en conduisant autour de Phnom Penh à l’arrière d’un tuk-tuk, il n’y avait aucun partisan visible d’un parti d’opposition en vue.

Craignant des représailles, peu sont disposés à s’exprimer. « Les gens ont peur », a déclaré Vorn Pao, président de l’Association pour la démocratie indépendante de l’économie informelle, un groupe non gouvernemental qui défend les travailleurs. « Certains d’entre nous ont été accusés de comploter contre la nation et certains ont rejoint le parti au pouvoir. « Si la situation continue comme ça, je pense que le Cambodge n’aurait pas de démocratie. La démocratie dépend du fait que les gens prennent des décisions avec leur libre arbitre et sans peur. Tant que l’opposition, les médias indépendants et la société civile seront réduits au silence, je ne m’attends pas à un éclat de démocratie. Le dirigeant syndical Vorn Pao a été battu par des soldats et emprisonné en 2014 pour une manifestation de travailleurs. Crédit: Chris Barrette Avant les élections, il y a eu de nouvelles arrestations de membres de l’opposition qui auraient incité les gens à gâcher leur bulletin de vote en les encourageant à ne pas voter. Ils ont été accusés d’avoir enfreint des amendements à une loi électorale précipitée le mois dernier qui interdisent également aux Cambodgiens de devenir candidats aux élections à l’avenir s’ils ne votent pas.

Hun Sen a tonné que les « extrémistes » tentaient de ruiner l’élection, faisant rage face aux appels lancés aux électeurs pour déchirer leurs bulletins de vote ou ne pas se présenter du tout. Chargement La nature unilatérale des scrutins de dimanche a conduit les groupes de défense des droits à les ridiculiser de diverses manières comme une imposture et une moquerie des normes démocratiques. Dans une interview au siège du CPP au centre-ville de Phnom Penh, le porte-parole du CPP, Sok Eysan, a contesté ces étiquettes, faisant référence à la formation multipartite, qualifiant Candlelight de parti «anarchique et non démocratique» et niant que les critiques du gouvernement aient été poursuivis à des fins politiques. «Le Candlelight Party n’a pas été autorisé à contester l’élection par le Comité électoral national. C’était dû à leur propre erreur. Ce n’était pas pour une autre raison », a-t-il déclaré.

« Selon l’esprit des accords de paix de Paris, le Cambodge est tenu de suivre la voie de la démocratie et de l’État de droit. Si l’individu commet un crime, il doit être [held] responsable. Il n’y a pas d’affaires politiques. Il n’y a que des cas de politiciens qui commettent des crimes. Interrogé par cette tête de mât vendredi si l’élection était libre et équitable, un Hun Manet aux manières douces a répondu qu’il n’y avait « pas d’interviews aujourd’hui ». Partisans de Hun Sen à Phnom Penh. Crédit: Reuter Alors qu’il occupait le devant de la scène, son père notoirement dur a fait la plupart des communications en ligne. Le mois dernier, Hun Sen a menacé de fermer l’accès à Facebook, qui est extrêmement populaire au Cambodge, après que le conseil de surveillance de la société mère Meta a déclaré qu’il avait utilisé son compte pour intimider les opposants politiques et recommandé sa suspension pendant six mois. Il n’a pas donné suite, mais a plutôt quitté le géant des médias sociaux – sur lequel il compte 14 millions d’abonnés – pendant trois semaines, passant à l’application de messagerie Telegram pour pomper le matériel de fête. Le compte Facebook du Premier ministre aurait été réactivé jeudi.

La plate-forme est une hotline pour Hun Sen vers une vaste base construite et entretenue avec de profondes chaînes de patronage et comprenant une fonction publique inextricablement liée au CPP. L’image façonnée de Hun Sen en tant que sauveur de la nation contre les Khmers rouges génocidaires – il a fait défection de son armée et est revenu avec les forces vietnamiennes qui ont renversé Pol Pot – l’a également rendu cher à ceux qui ont vécu ces horreurs, tout comme le développement économique. Un vendeur vend des palourdes d’eau douce séchées près d’affiches de partis politiques pour le Candlelight Party interdit, à gauche, et le CPP. Crédit: PA « Je me suis souvenu de la misère passée. Il n’y avait pas de nourriture, seulement quelques cuillerées de bouillie aqueuse pendant le régime des Khmers rouges », a déclaré Chhon Chheng, 77 ans, alors qu’il buvait du thé avec un ami dans un restaurant local de la capitale. « J’ai prié pour que si quelqu’un pouvait me sauver la vie et me donner de la nourriture, je lui serais reconnaissant et je le servirai pour le reste de ma vie. Je ne l’oublierai jamais. » Gordon Conochie, chercheur adjoint à l’Université La Trobe, a déclaré que le niveau d’autorité du CPP était enraciné dans sa capacité à contrôler les gens au niveau du village.

« Cela commence par tout savoir sur ce qui se passe dans le village », a-t-il déclaré. « Le jour des élections, ils auront une liste des personnes inscrites sur les listes électorales et ils cocheront qui vient voter et qui ne vient pas voter, et si vous ne venez pas voter, ils le sauront. » Chargement Quant à savoir si la pomme tombera loin de l’arbre au Cambodge, les analystes n’anticipent pas une floraison du libéralisme sous un nouveau Premier ministre. Hun Sen a clairement indiqué, en fait, qu’il s’attend à ce que le nouveau visage de Hun Manet gouverne de la même manière qu’il l’a fait et, surtout, a déclaré qu’il resterait président du CPP. « La réalité est que tant que Hun Sen est bien physiquement et mentalement, il sera considéré comme le décideur ultime, même si son fils est le Premier ministre », a déclaré Conochie, dont le nouveau livre, Un tigre règne sur la montagne, retrace la trajectoire démocratique du Cambodge. « Personne ne défiera son fils tant qu’il sera là. »