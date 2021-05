Quand Hrithik Roshan a failli tuer Abhay Deol et Farhan Akhtar alors qu’il tournait pour ‘Zindagi Na Milegi Dobara’, regardez la vidéo de BTS! | Actualités Buzz

New Delhi: «Zindagi Na Milegi Dobara» est l’un de ces films qui peut être vu plusieurs fois, sans s’ennuyer. Le film a été réalisé et produit par Zoya Akhtar sous sa bannière Tiger Baby Films.

Maintenant, les réalisateurs ont partagé une vidéo des coulisses (BTS), où Abhay Deol peut être vu raconter toute l’expérience de travail pour le film avec Hrithik Roshan et Farhan Akhtar et a également partagé son expérience de tournage de The ‘Mental Scène de Bwoy.

Partageant la vidéo hilarante, les créateurs ont écrit: «Off The Record avec Abhay Deol | Zindagi Na Milegi Dobara

Nous faisons des films pour le grand écran, mais les petites histoires qui font la grande image ne se manifestent pas toujours.

Voici notre série « Off The Record » où les acteurs et l’équipe du clan Tiger Baby nous ont expliqué ce qui s’est passé dans la création de certaines de leurs meilleures scènes, quelle était leur psychologie à ce moment-là et pourquoi cette scène en particulier restera toujours inoubliable. eux.

Off The Record avec Abhay Deol

Film: Zindagi Na Milegi Dobara

Scène: La scène 'Mental Bwoy'.

Dans la vidéo, Abhay a expliqué à quel point il était réticent à faire la scène «mantal bwoy» au début, et plus tard, elle est devenue l’une des scènes les plus populaires du film parmi les cinéphiles et les critiques.

Il a également partagé une anecdote effrayante, lorsque Hrithik a failli tuer Farhan et Abhay en tournant l’une des scènes.

Partageant l’incident, Abhay a révélé que c’était Hrithik qui conduisait la voiture, et il l’a garée sur le bord de la route pour le tournage, mais l’acteur de « Krrish » a peut-être oublié d’éteindre le contact et de mettre les freins à main. Au moment où il est sorti de la voiture, la voiture a commencé à glisser vers la gorge.

Abhay a également ajouté que Farhan avait sauté de la voiture dans la panique mais qu’il ne pouvait pas bouger et pensait qu’il allait mourir. Appréciant le geste de Farhan, il a déclaré: «Farhan était vraiment rapide. Il a sauté immédiatement et je me suis assis là en pensant que je vais mourir maintenant.

«Zindagi Na Milegi Dobara» était l’histoire de trois amis d’enfance, qui se sont réunis pour un voyage réservé aux garçons en Espagne. Le film met également en vedette Katrina Kaif et Kalki Koechlin dans des rôles clés et est sorti en 2011.