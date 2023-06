Quand Holly Willoughby est-elle de retour dans This Morning et a-t-elle démissionné?

HOLLY Willoughby a été vue en train de faire une pause au Portugal après le scandale ITV.

Cela vient après l’aveu récent de Schofield concernant une liaison avec un jeune collègue d’ITV.

Dan Charité

Holly Willoughby a été aperçue en vacances au Portugal après le départ de Schofield de This Morning[/caption]

Holly Willoughby a-t-elle quitté This Morning ?

Willoughby a fait une pause de deux semaines dans l’émission à succès après avoir initialement pris une semaine lors du départ de Schofield.

La présentatrice a été aperçue en vacances en Algarve, au Portugal, avec ses parents, sa sœur et sa famille pendant encore une semaine.

Des rumeurs ont circulé sur l’avenir du présentateur dans l’émission à succès d’ITV.

Quand est-ce que Holly Willoughby est de retour dans This Morning ?

Le présentateur devrait revenir au programme ITV le lundi 5 juin.

À son retour, Willoughby publiera une déclaration « honnête et personnelle » concernant le récent scandale qui a secoué ITV et le départ de sa co-star.

Selon The Sun, Willoughby veut exprimer aux téléspectateurs à quel point la situation a été difficile non seulement pour elle-même mais pour les autres travaillant dans les coulisses de la série.

La déclaration de Willoughby sera prévue pour le sommet de l’épisode de lundi de This Morning lorsqu’elle devrait apparaître avec la co-animatrice Josie Gibson et Craig Doyle.

Une source du Sun a ajouté que Willoughby « a réfléchi à ce qu’elle va dire et l’a écrit à l’avance, prenant son temps pour bien articuler les mots. Ce n’est pas quelque chose qu’elle est forcée de faire.

« Ce ne sera pas un moment facile pour elle, et elle sait qu’elle pourrait devenir émotive, mais elle pense que c’est la bonne chose à faire et veut en parler de manière honnête. »

La BBC aurait courtisé Willoughby pour l’éloigner d’ITV.

Qu’a dit Holly Willoughby à propos de Phillip Schofield ?

La présentatrice d’ITV est restée largement muette concernant le scandale Schofield mais a rompu son silence sur Instagram le 29 mai.

Elle a écrit : « Il a fallu du temps pour traiter les nouvelles d’hier.

«Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a répondu que ce n’était pas le cas.

« Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. »

Schofield a depuis présenté des excuses à Willoughby en admettant qu’il avait envoyé un texto à son ancienne co-star.

Dans une interview explosive avec The Sun, Schofield a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’affaire et qu’il avait « perdu son meilleur ami ».

Schofield a poursuivi: «Elle n’a pas répondu et je comprends pourquoi elle n’a pas répondu non plus. Donc voilà. Si quelqu’un relie de quelque manière que ce soit Holly à cela; c’est absolument, totalement faux.