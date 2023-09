Quand Hema Malini a révélé que Dharmendra n’était PAS content qu’Esha Deol devienne une héroïne et qu’il ne voulait pas qu’elle travaille à Bollywood

Héma Malini et Dharmendra sont l’exemple idéal de « l’amour gagne, quoi qu’il arrive ». Lorsque Hema et Dharmendra se sont mariés, cela a fait sourciller de nombreux sourcils, mais ils ont réussi à s’en sortir. Les deux Héma Malini et Dharmendra ont surmonté les obstacles dans leurs relations personnelles et ont accepté de nombreux changements et fait des ajustements, mais quand il s’agit de leurs filles, Hema ne leur a jamais fait faire d’ajustements. Dans l’une des anciennes interviews d’Hema Malini, qui devient virale en ce moment, l’actrice chevronnée a expliqué à quel point Dharmendra n’était pas très contente de Esha Déol faire carrière à Bollywood et ne voulait pas qu’elle devienne une héroïne. Mais Hema Malini s’est battue pour sa fille et aujourd’hui, Esha est un nom connu et un visage avec lequel il faut compter. Elle est également prête à faire son retour après son congé sabbatique dû au mariage et à la grossesse.

Hema Malini dans une interview avec Simi Garewal avait déclaré : « Il n’aimait pas qu’elle vienne au cinéma. Il n’est toujours pas très à l’aise avec son travail. Mais elle a pris une décision donc en tant que mère, j’ai dû la soutenir. Parce que je l’ai élevée d’une manière différente, lui a tout appris sur la culture, sur la liberté, sur la prise de décisions et elle voulait travailler dans le cinéma. »

Hema a en outre ajouté qu’Esha lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas travailler dans des films alors qu’elle et papa sont déjà des stars de cinéma. « Elle m’a demandé : ‘Si tu peux travailler dans des films, papa peut travailler, les frères travaillent dans des films, pourquoi dis-tu ?’ que ce n’est pas bon ? Il (Dharmendra) ne pouvait pas répondre, alors il a dû se taire et elle a commencé à travailler. »

Hema Malini, une autre vieille interview est également devenue virale dans laquelle elle affirmait que Dharmendra continuait à se battre avec elle tous les jours car il ne voulait pas qu’elle pose avec des acteurs d’une certaine manière. Hema Malini et Dharmendra font à nouveau la une des journaux après les excuses publiques de l’acteur vétéran pour que sa deuxième famille n’ait pas été invitée à Sunny Deol’le fils Karan Déol mariage, mais maintenant tout va bien entre les deux familles Deol.