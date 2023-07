Quand Hema Malini a révélé pourquoi elle n’avait pas joué l’épouse typique de Dharmendra pour l’impressionner

L’un des couples les plus aimés de Bollywood Hema Malini et Dharmendra a résisté à l’épreuve du temps. Le couple s’est marié le 2 mai 1980 et est ensemble depuis 43 ans. Comme Dharmendra venait d’une famille punjabi, il était un grand gourmand. Mais, Hema Malini a avoué qu’elle n’avait jamais vraiment cuisiné pour l’impressionner. Elle n’a appris la cuisine qu’après la naissance de ses filles, Esha et Ahana Deol.

Hema Malini a cuisiné pour Esha et Ahana Deol

Lors d’une apparition dans The Kapil Sharma Show, Hema Malini a partagé qu’elle n’avait jamais eu à cuisiner pour Dharmendra afin de gagner son cœur. Comme ils étaient tous les deux occupés par des films, la cuisine était la dernière pensée qui lui venait à l’esprit. « Je n’ai jamais eu à cuisiner. Je n’ai jamais eu à cuisiner pour rendre Dharam Ji heureux. Nous étions tous les deux occupés par le travail », a-t-elle déclaré dans The Kapil Sharma Show.

Les choses ont commencé à changer après que les filles de Hema Malini et Dharmendra, Esha et Ahana Deol, ont commencé à aller à l’école. Se remémorant le bon vieux temps, Hema Malini a raconté comment Esha se mettait en colère à l’école parce que ses camarades de classe affichaient la nourriture préparée par leurs mères, mais elle n’avait rien à leur montrer. La star vétéran a rappelé: « Alors, ils diraient, Aap kuch nahi bana rahe hain (Vous ne cuisinez rien). » Alors, je me sentais mal et j’ai appelé ma mère et lui ai dit que parce que tu ne m’as pas appris à cuisiner, je fais face à ça. » Hema Malini a en outre déclaré que lorsqu’elle a appris à cuisiner, elle avait l’habitude de préparer de délicieux plats pour la famille lorsqu’ils étaient en vacances à l’étranger.

De plus, l’animateur de l’émission comique Kapil Sharma a demandé à Hema Malini si elle dévorait de la nourriture punjabi, en particulier parce que Dharmendra était un punjabi, l’actrice a répondu: « Quand il vient chez nous, il aime manger de l’idli, du sambhar et du dosa. »

Mise à jour du travail

Hema Malini a été vue pour la dernière fois dans la comédie romantique Shimla Mirchi du réalisateur Ramesh Sippy, avec Rajkummar Rao et Rakul Preet Singh. D’autre part, Dharmendra se prépare pour la sortie de la vedette de Ranveer Singh et Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.