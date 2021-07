SI VOUS étiez un enfant des années 80, vous vous souviendrez bien du dessin animé He-Man and the Masters of the Universe.

Le spectacle animé a maintenant été redémarré avec un tout nouveau Netflix. séries.

2 He-Man Masters of the Universe était un dessin animé pour enfants des années 80 Crédit: Mill Creek Entertainment

Quand He-Man était-il à l’origine à la télévision?

Les fans de He-Man pourraient être surpris d’apprendre que la série n’a duré que deux saisons.

L’émission a été diffusée de 1983 à 1985 et se composait de 65 épisodes.

La série a connu un tel succès qu’elle a donné naissance à une série dérivée, She-Ra: Princess of Power, à la suite des aventures de la sœur de He-Man, la princesse Adora.

Il y avait aussi une version film d’action en direct du dessin animé, qui est sorti en 1987.

2 Le spectacle a duré de 1983 pendant deux saisons jusqu’en 1985 Crédit: Mill Creek Entertainment

De quoi parlait He-Man ?

La série se déroule sur Eternia, une planète de magie, de mythe et de fantaisie. Son personnage principal est le prince Adam, le jeune fils des souverains d’Eternia, le roi Randor et la reine Marlena.

Chaque fois que le prince Adam tient l’épée du pouvoir en l’air et proclame « Par le pouvoir de Grayskull! » il est doté de « pouvoirs secrets fabuleux » et transformé en He-Man, l’homme le plus puissant de l’univers.

Avec ses proches alliés, Battle Cat, The Sorceress, Teela, Man-At-Arms et Orko, He-Man utilise ses pouvoirs pour défendre Eternia contre les forces maléfiques de Skeletor. L’objectif principal de Skeletor est de conquérir la mystérieuse forteresse de Castle Grayskull, d’où He-Man tire ses pouvoirs.

En cas de succès, Skeletor aurait assez de pouvoir pour gouverner tout Eternia et peut-être l’univers entier.

La meilleure série sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix

Nouveau sur Netflix : Que regarder cette semaine

Puis-je toujours regarder He-Man ?

Pour le moment, vous ne pouvez pas regarder He-Man au Royaume-Uni via l’un des sites d’abonnement en streaming.

Vous pouvez louer des épisodes à partir de 1,99 £ sur Amazon et YouTube.

Vous pouvez regarder la nouvelle série Netflix Master of the Universe: Revelation de CE VENDREDI (23 juillet 2021) sur Netflix.