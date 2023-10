Quand Harvey Milk menait la guerre des cultures dans ce lycée d’East Bay

Un soir de septembre 1978, Harvey Milk a quitté son port d’attache dans le quartier de Castro à San Francisco, l’épicentre du mouvement américain pour les droits des homosexuels, pour s’aventurer dans la banlieue d’East Bay.

La destination de Milk était Northgate High à Walnut Creek, où il a combattu la version des guerres culturelles de cette époque et a contribué à changer le cours de l’histoire LGBTQ+ au cours des deux derniers mois de sa vie. Devant un public télévisé en direct, le premier superviseur ouvertement gay de San Francisco a débattu astucieusement avec John Briggs, un sénateur conservateur de l’État du comté d’Orange, qui poussait une initiative qui empêcherait les enseignants LGBTQ+ et leurs partisans de travailler dans les écoles publiques de Californie. Il s’agit d’un moment tellement crucial dans l’histoire des droits des homosexuels que le lycée le commémorera par une cérémonie publique le lundi 16 octobre.

Les reportages montrent que le charismatique Milk l’a écrasé dans le débat, contrecarrant efficacement les affirmations de Briggs selon lesquelles « les homosexuels veulent vos enfants ». Deux mois plus tard, le « maire de Castro Street » a atteint le sommet de son pouvoir politique lorsque lui et d’autres militants ont contribué à assurer la défaite de « l’Initiative Briggs » aux élections. Tragiquement, la performance de Milk à Northgate High fut l’une de ses dernières apparitions publiques. Lui et le maire de San Francisco, George Moscone, ont été assassinés à l’hôtel de ville le 27 novembre par Dan White, un collègue mécontent.

Au cours de la cérémonie du 16 octobre, qui coïncide avec le Mois de l’histoire LGBTQ+, les enseignants, les étudiants et les administrateurs de Northgate, le neveu de Milk, Stuart Milk, ainsi que les responsables et militants locaux, consacreront une plaque dans le gymnase de l’école comme « un puissant rappel de l’événement important ». cela s’est produit ici », a déclaré Meg Honey, professeur d’études sociales, qui coordonne l’événement.

Honey a déclaré qu’il était difficile de croire qu’il fut un temps où une initiative de vote aussi discriminatoire puisse gagner du terrain lors d’élections à l’échelle de l’État. Là encore, Honey et d’autres membres du district scolaire unifié du Mont Diablo sont conscients des guerres culturelles qui ont lieu dans les districts scolaires voisins. Au cours des deux derniers mois, Moms for Liberty et d’autres groupes conservateurs ont cherché à empêcher les écoles de San Jose, Sunol et la vallée de San Ramon d’enseigner sur les questions LGBTQ+ ou de brandir des drapeaux de la fierté.

«Je suis très fière de faire partie d’une communauté scolaire qui valorise les expériences et les contributions des groupes marginalisés», a déclaré Honey. « Harvey Milk a contribué à protéger les droits humains des employés des écoles, et il est temps que son leadership courageux lors du débat à Northgate High soit honoré. »

Adam Clark, surintendant de Mt. Diablo Unified, a ajouté : « C’est juste triste que nous ayons fait des progrès à bien des égards, mais que nous régressions avec ces attaques contre les droits civils et l’égalité de justice. » Jusqu’à présent, Clark n’a entendu parler d’aucun groupe envisageant de protester contre la cérémonie.

Dans les années qui ont suivi la mort de Milk, l’icône a fait l’objet de plusieurs biographies, d’un opéra et de deux films primés aux Oscars, dont le biopic de 2008 mettant en vedette Sean Penn. Il fut à titre posthume reçoit la Médaille Présidentielle de la Liberté en 2009 par Barack Obama. Pour une personnalité publique qui a fait une impression aussi durable, Milk n’a passé que 11 mois au pouvoir.

Le New-Yorkais d’origine, ancien producteur de Broadway et hippie autoproclamé, est arrivé à San Francisco en 1972 et a ouvert son célèbre magasin d’appareils photo sur Castro Street, alors que le quartier voyait affluer de nouveaux résidents gays et lesbiennes. Il a trouvé sa vocation en politique en devenant le « champion du petit bonhomme » et « un défenseur éloquent des causes progressistes », a écrit le biographe Randy Shilts.

Milk s’est présenté trois fois comme superviseur et a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a gagné en novembre 1977. L’une de ses réalisations en tant que superviseur a été de parrainer une ordonnance interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Mais en dehors de San Francisco, les conservateurs s’opposaient de plus en plus aux avancées LGBTQ+. La chanteuse Anita Bryant a mené une campagne réussie pour abroger une ordonnance sur les droits des homosexuels dans le comté de Dade, en Floride, inspirant Briggs, qui envisageait une course au poste de gouverneur. Il a fait pression pour que son initiative soit inscrite sur le bulletin de vote, sachant que ce serait la première fois qu’un État entier voterait sur les droits LGBTQ+.

Grâce à sa visibilité croissante à l’échelle de l’État, Milk a mis Briggs au défi de débattre de la proposition 6. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises, notamment dans le comté d’Orange. Leur confrontation dans le gymnase de Northgate High « ressemblait à un échange aussi houleux que l’on pouvait trouver dans la politique américaine », a déclaré Shilts.

Briggs a transpiré sous les lumières vives des caméras de télévision, car il a insisté sur le fait qu’il voulait seulement défendre la famille, tout en affirmant que les « homosexuels » cherchaient des emplois d’enseignants, afin de pouvoir servir de modèles et recruter « vos enfants » dans leur style de vie.

Milk a répondu en disant qu’il avait été « élevé par des parents hétérosexuels » et « instruit par des professeurs hétérosexuels » dans « une société farouchement hétérosexuelle… alors pourquoi suis-je homosexuel ? » Avec son humour caractéristique, Milk a plaisanté : « Et ne vous offensez pas, mais si les enseignants voulaient vous considérer comme des modèles, alors il y aurait beaucoup de religieuses qui courraient dans les rues aujourd’hui. » Sa blague a fait rire la foule, qui comprenait des banlieusards, une poignée de partisans de Briggs et des centaines de partisans de Milk venus en bus de San Francisco.

Dans son célèbre « Discours d’espoir » de 1978, Milk a déploré « les Anita Bryants et John Briggs qui font leur part à la télévision » pour dénigrer l’estime de soi des jeunes homosexuels.

Le message résonne chez Ares Foster, junior de Northgate, qui prend la parole lors de la cérémonie. Foster a déclaré qu’il avait fait face à sa part d’homophobie et de transphobie.

« Moi-même, je parle très ouvertement des droits de la communauté LGBTQ+. Si je crois en quelque chose, je veux montrer mes convictions », a déclaré Foster. « (Milk) s’est battu pour des gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Je pense que c’est vraiment cool et intéressant et je veux être comme ça.

L’hommage à Harvey Milk le 16 octobre est gratuit et ouvert au public. Cela commence à 18 heures au gymnase du 425 Castle Rock Road, Walnut Creek.