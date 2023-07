Quand Harry a rencontré Meghan: le couple royal a des raisons «très différentes» de célébrer le 4 juillet

Le 4 juillet n’est qu’un autre jour à moins que vous ne soyez américain ou que le prince Harry et Meghan Markle. Nous examinons de plus près comment le couple royal s’est rencontré et la signification sentimentale derrière la date.

Une journée d’indépendance Le 4 juillet 1776, le deuxième congrès continental adopte à l’unanimité la Déclaration d’indépendance, annonçant la séparation des colonies de la Grande-Bretagne. La Constitution fournit le cadre juridique et gouvernemental des États-Unis.

Chaque année depuis l’indépendance des États-Unis, les Américains du monde entier se rassemblent pour célébrer ce qui est maintenant connu sous le nom de Jour de l’Indépendance. Les célébrations comprennent souvent des défilés, des fêtes et des feux d’artifice.

Mais la journée historique a une signification sentimentale légèrement différente pour le duc et la duchesse de Sussex – un prince britannique et un acteur américain.

Comme Harry le rappelle dans ses mémoires explosives De rechangesorti en janvier, lui et Meghan se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle le 3 juillet 2016.

Harry avait fait défiler Instagram et était tombé sur une vidéo de Meghan et d’un ami commun nommé Violet dans une vidéo avec un filtre Snapchat dessus. Le prince a écrit qu’il n’avait « jamais vu quelqu’un d’aussi beau » lorsque son visage est apparu sur son fil.

Le royal a ensuite demandé à Violet d’organiser une réunion.

Markle a rappelé dans leur premier entretien en tant que fiancé avec la BBC : « Je ne savais pas grand-chose sur lui, et donc la seule chose que je lui ai demandé quand elle a dit qu’elle voulait nous piéger, c’est que j’avais une question. J’ai dit : ‘Eh bien, est-il gentil ? ‘ »

Le couple devait se rencontrer à Soho House tandis que le Combinaisons star était à Londres. En fin de compte, Harry était si gentil que Meghan a accepté de le revoir le lendemain, qui était également le jour de l’indépendance aux États-Unis.

« Elle est entrée, vêtue d’une jolie robe d’été bleue à fines rayures blanches. Elle était rayonnante », se souvient Harry dans De rechange. « Je me suis levé et j’ai dit: ‘Je porte des cadeaux.’ Une boîte rose. Je l’ai tenue en avant. Elle l’a secouée. « Qu’est-ce que c’est ? », a demandé Meghan.

« Elle a ouvert la boîte. Des cupcakes. Des cupcakes rouges, blancs et bleus, pour être exact. Harry a écrit, ajoutant que Meghan avait dit que les friandises « avaient l’air incroyables ».

Leur serveur allait et venait, et Harry et Meghan partageaient un baiser – leur premier baiser.

« Encore une fois, la conversation a coulé, crépité. Les hamburgers allaient et venaient, non mangés. J’ai ressenti un sentiment irrésistible d’Ouverture, Prélude, Kettle Drums, Acte I. Et pourtant aussi un sentiment de fin. Une phase de ma vie – la première moitié ? – touchait à sa fin. » – Le prince Harry décrit être tombé amoureux de Meghan Markle dans Spare

À la fin de la nuit, Harry a écrit que lui et Meghan avaient alors eu une discussion très franche sur la façon dont ils feraient fonctionner leur relation.

Et comme ils disent, le reste fait partie de l’histoire.

Alors que le couple célèbre son septième rendez-vous amoureux, nous examinons une chronologie des moments importants de leur vie au sein de l’entreprise et au-delà.

2016

Juillet: Des semaines après leur premier rendez-vous, Harry emmène Meghan dans une relation romantique vacances au botswana.

2017

Novembre: Le père de Harry, alors prince de Galles, confirme que le couple est fiancé.

2018

Peut: Le couple marier dans la chapelle médiévale du château de Windsor et devenir le duc et la duchesse de Sussex. Quelques jours avant le mariage, le père de Meghan, Thomas Markle, a déclaré qu’il n’y assisterait pas.

Octobre : Harry et Meghan annoncent qu’elle attend leur premier enfant en Australie lors de leur première tournée à l’étranger.

2019

Mars: Buckingham Palace annonce que Harry et Meghan créeront leur propre foyer, rompant avec l’opération qu’ils partageaient avec son frère aîné, le prince William, et sa femme, Kate. Les médias font état de ruptures entre les deux couples.

Peut: Meghan donne naissance à un garçon, Archie. Le couple invite un petit groupe de médias à un photocall, provoquant des grognements de la part de parties de la presse qui avaient été de plus en plus critiques à l’égard du couple.

Le prince Harry et Meghan Markle posent avec leur fils nouveau-né Archie Harrison Mountbatten-Windsor lors d’un photocall le 8 mai 2019. Photo : Dominic Lipinski/WPA Pool/Getty Images

Octobre: ​​Meghan dit qu’elle poursuit le journal Mail on Sunday pour avoir imprimé des parties d’une lettre qu’elle a écrite à son ancien père après le mariage. Harry annonce qu’il poursuit d’autres journaux pour des allégations de piratage téléphonique.

Dans un documentaire télévisé, Harry révèle une rupture avec son frère Guillaume. Il accuse les médias d’intimidation, la comparant au traitement qu’ils ont réservé à sa mère, la princesse Diana, avant sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Meghan dit que la vie avait été difficile en tant que nouvelle mère confrontée à un examen minutieux.

2020

Janvier: Le couple annonce son intention de prendre du recul par rapport aux rôles royaux supérieurs et devenir financièrement indépendant. Ils acceptent de renoncer à leurs titres « Royal Highness », et en mars, ils déménagent en Californie.

Septembre : Le service de streaming Netflix, qui fait le drame à succès La Couronne basé sur la vie de feu la reine Elizabeth, annonce que le couple a signé un accord pluriannuel pour produire du contenu.

2021

Février: Harry, qui a servi dans les forces armées pendant une décennie, obtient dimanche des excuses et des dommages-intérêts du Mail pour un article affirmant qu’il avait tourné le dos à l’armée.

Un juge de la Haute Cour de Londres règles le même journal a violé la vie privée de Meghan en publiant des extraits de sa lettre.

Le palais de Buckingham a déclaré que la séparation du couple en tant que membres actifs de la famille royale était permanente et qu’ils perdraient leur parrainage royal.

Mars: Le couple accorde une interview à l’animatrice de l’émission de chat américaine Oprah Winfrey dans laquelle Meghan accuse un membre de la famille royale de s’inquiéter de la noirceur de la peau de leur fils Archie et dit qu’elle a été poussée au bord du suicide.

Harry dit que son père l’avait laissé tomber et qu’il avait été « piégé » dans l’institution.

La reine Elizabeth répond en promettant de s’attaquer aux problèmes de racisme tout en remarquant : « Certains souvenirs peuvent varier ». William dit: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

Le prince Harry et Meghan Markle parlent à Oprah Winfrey. Photo : Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Im

Avril: Harry retourne en Grande-Bretagne pour le funérailles de son grand-père le prince Philip, le mari d’Elizabeth. Meghan enceinte a été avisée de ne pas voyager.

Peut: Harry raconte Winfrey dans une autre interview comment il s’était tourné vers l’alcool et la drogue pour engourdir le chagrin qu’il ressentait à la mort de sa mère, tuée lorsque sa voiture s’est écrasée alors qu’elle fuyait les photographes de presse. Il dit que la crainte que la même chose puisse arriver à Meghan était l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont quitté leurs fonctions royales.

Juin: Mégane accouche à leur deuxième enfant, Lilibet Diana, du nom de la défunte mère de la reine Elizabeth et de Harry.

2022

Janvier: Harry commence une action en justice contester une décision du gouvernement qui lui refusait la protection de la police lorsqu’il était en Grande-Bretagne. Il entame plus tard une action en diffamation contre le Mail dimanche pour un article disant qu’il avait tenté de garder secrète l’action en justice.

Juin: Harry et Meghan retour en Bretagne pour célébrer les 70 ans d’Elizabeth sur le trône. Ils sont accueillis par des acclamations et quelques moqueries.

Septembre: Harry et Meghan sont en Grande-Bretagne quand La reine Elizabeth meurt. Ils rejoignent William et Kate pour un bain de foule rencontrer des personnes en deuil.

Kate Middleton, le prince William, le prince Harry et Meghan Markle se sont réunis à Windsor pour reconnaître l’effusion de chagrin du public à la suite du décès de la reine. Photo : Getty Images

Octobre: Harry rejoint le chanteur Elton John et d’autres dans poursuivre l’éditeur du journal Daily Mail, alléguant des écoutes téléphoniques et d’autres atteintes à la vie privée.

Décembre: Le duc et la duchesse de Sussex publient leur très attendue série documentaire Netflix, Harry et Meghan.

2023

Janvier: Le prince Harry publie ses mémoires très attendues, De rechangedans lequel il révèle des détails sur sa relation avec son père, le roi Charles, son frère aîné, le prince William, et d’autres membres de la famille royale britannique qui n’ont jamais été publiés auparavant.

Juin: Harry devient le premier membre de la famille royale britannique à comparaître à la barre des témoins dans plus d’un siècle après des preuves contre l’éditeur de tabloïds dont il accuse les titres d’activités illégales.

Buckingham Palace annonce que Harry et Meghan ont officiellement ont quitté leur maison au Royaume-UniCottage Frogmore.

