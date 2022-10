Quand Halloween a-t-il commencé et pourquoi le fête-t-on ?

POUR beaucoup, la saison effrayante est célébrée en se déguisant, en découpant des citrouilles et en faisant plein de trucs et de friandises.

Mais quand Halloween a-t-il commencé et pourquoi célébrons-nous cette saison fantasmagorique ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Halloween est fêté le 31 octobre Crédit : Getty Images – Getty

Quand Halloween a-t-il commencé pour la première fois ?

C’est une idée fausse courante que Halloween est originaire d’Amérique, mais la tradition a en fait commencé un peu plus près de chez nous.

Les experts pensent que le festival effrayant a commencé en Irlande, où les Celtics ont célébré Samhain.

Ce festival gaélique a eu lieu après la récolte et a honoré les âmes des morts pour prévenir la malchance, ainsi que l’accueil en hiver.

Au VIIe siècle, le pape Boniface IV a institué la «Toussaint» à Rome, le 13 mai, qui honorait les saints du ciel.

Mais un siècle plus tard, le pape Grégoire III l’a changé pour la date familière du 1er novembre – qui est considérée comme une version chrétienne du Samhain païen.

La nuit précédente était alors connue sous le nom de All Hallows Eve, que nous appelons aujourd’hui Halloween.

C’était l’un des quatre festivals saisonniers gaéliques, couramment observés en Irlande, en Écosse et sur l’île de Man.

D’autres théories suggèrent que les païens célèbrent Halloween depuis des milliers d’années, où les gens se sont déguisés et ont construit des feux de joie pour effrayer les mauvais esprits.

Remarquablement, les preuves de ces premiers événements d’Halloween remontent à plus de 6 000 ans.

Pourquoi fête-t-on Halloween ?

Halloween est célébrée chaque année le 31 octobre.

Au fur et à mesure que la tradition s’est répandue dans le monde entier au fil du temps, elle a évolué pour devenir une célébration laïque où les gens se livrent à des célébrations pour marquer les traditions séculaires contre les esprits.

Aujourd’hui, la célébration consiste en des gens qui se déguisent, assistent à des fêtes, regardent des films d’horreur, sculptent des citrouilles et frappent à la porte de leurs voisins.

Pourquoi allons-nous tromper ou traiter?

On pense que cette tradition du porte-à-porte a commencé lorsque des migrants irlandais se sont rendus en Amérique pour échapper à la famine des années 1800.

Dans le cadre du festival Samhain, les fêtards irlandais faisaient du porte-à-porte pour participer au “souling”.

Les Soulers visitaient les maisons de leurs voisins pour collecter de la nourriture et des cadeaux sur la promesse qu’ils prieraient pour les morts le jour de la Toussaint.

En Ecosse, les gens allaient faire du guising, où ils pouvaient gagner un «bonbon» en jouant pour l’habitant de la maison.

Depuis, cette tradition est restée et est maintenant célébrée par des familles du monde entier – alors qu’elles se déguisent, frappent à la porte de leurs voisins et collectent des bonbons et des friandises.