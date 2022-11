LOVE Island est souvent considérée comme une passerelle vers la gloire, mais parfois les couples qui se sont rencontrés dans la série tiennent vraiment la distance.

Malheureusement, ce n’est pas le cas pour Gemma Owen et Luca Bish.

Quand Gemma Owen et Luca Bish se sont-ils séparés ?

Le 16 novembre 2022, Gemma Owen a annoncé qu’elle et Luca Bish avaient rompu.

Cela survient trois mois seulement après avoir terminé deuxième sur Love Island le 1er août 2022.

Gemma a déclaré que c’était une “décision difficile” de mettre fin à sa romance avec Luca avec qui elle a été photographiée pour la dernière fois début novembre 2022.

Elle a annoncé la nouvelle de la rupture sur Instagram et a écrit : “Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.

“Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le début et je tiens à vous remercier pour votre soutien continu alors qu’un nouveau chapitre commence.”

Suite à la nouvelle, Luca s’est également rendu lui-même sur les réseaux sociaux pour faire une déclaration aux fans de l’ancien couple.

Luca a déclaré: “J’ai rallumé mon téléphone après avoir pris un peu de temps pour me vider la tête après un après-midi chargé d’émotions à des milliers de messages et d’articles de presse sur ma rupture.”

Il a poursuivi: “J’aurais aimé un peu de temps pour traiter cela en privé, mais comme vous le savez déjà tous, malheureusement, Gemma et moi avons pris la décision mutuelle plus tôt dans la journée de nous séparer.”





La star de la télé-réalité a déclaré aux fans que le couple avait créé des «souvenirs incroyables» qu’il «préserverait», et il a remercié tout le monde pour leur soutien depuis sa sortie de la villa Love Island.

La star de Love Island a conclu: “Nous resterons de bons amis et je ne lui souhaite que le meilleur.”

Qu’est-ce que Gemma et Luca ont dit à propos de leur relation ?

Gemma et Luca ont été finalistes sur Love Island cet été, perdant face à Davide et Ekin-Su.

La séparation de choc est survenue deux jours seulement après que Luca a déclaré aux journalistes que tout allait bien dans sa relation alors qu’il apparaissait sur le tapis rouge des TV Choice Awards – avec Gemma visiblement absente.

Mais Gemma a suscité des inquiétudes en octobre 2022 concernant des ennuis au paradis avec Luca après avoir omis de le mentionner dans son entretien avec Tatler.

Cependant, ce même mois, elle a également parlé d’eux travaillant beaucoup séparément et essayant de faire fonctionner une relation à distance.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, elle a déclaré: “Cela fonctionne bien.

“Vous savez, nous sommes évidemment toujours très occupés, mais nous prenons du temps l’un pour l’autre et vous savez, chaque fois que nous le pouvons, il est soit ici, soit je suis à Brighton.

« Si nous travaillons tous les deux à Londres, nous passerons la nuit ensemble, alors nous essayons juste de faire en sorte que ça marche.

“Il est en fait ici maintenant, nous allons aller déjeuner plus tard mais tout va bien dans ce département.”