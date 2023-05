Quand Fatima Sana Shaikh a parlé de sa rumeur d’histoire d’amour avec la superstar Aamir Khan

Fatima Sana Shaikh est traitée de mauvais noms après que ses photos avec la superstar Aamir Khan soient devenues virales alors qu’ils jouaient au cornichon. Il y en a beaucoup qui l’appellent une cambrioleuse, tandis que d’autres l’appellent la troisième mère du fils cadet d’Aamir, Azad. Les rumeurs de relation entre Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh ont souvent fait la une des journaux, et ce n’est qu’après son divorce avec sa deuxième épouse Kiran Rai que les rumeurs se sont enflammées, et maintenant ces photos des stars de la com Dangal jouant ensemble au pickle ball ont une fois de plus enflammé les rumeurs de leur amour présumé affaire.

Regardez la vidéo de Fatima Sana Shaikh et Aamir Khan jouant au cornichon ; les internautes les appellent des tourtereaux.

Il fut un temps où Fatima a abordé les rumeurs de rencontres avec Aamir Khan et a déclaré qu’elles avaient cessé de l’affecter. S’adressant à Filmfare dans son interview rétrospective, Fatima a été interrogée sur ces rumeurs, et elle a dit : « Auparavant, j’étais affectée. Je me sentais mal. Parce que je n’ai jamais eu affaire à quelque chose de ce genre à un si grand niveau . Un groupe d’étrangers, que je n’ai jamais rencontrés, écrivent des choses sur moi. Ils ne savent même pas s’il y a la moindre vérité là-dedans. Les gens qui le lisent supposent que je ne suis « pas une bonne personne ». dire à cette personne, Demande-moi, et je te donnerai une réponse. » Cela me dérange parce que je ne veux pas que les gens assument les mauvaises choses. Mais j’ai appris à l’ignorer. Pourtant, il y a des jours où je suis affecté ».

Désormais, ces clichés qui circulent sur internet ont déclenché les rumeurs de leur histoire d’amour, et on espère que Fatima ou Aamir choisiront de réagir. Aamir avait joué le père de Fatima dans Dangal, qui était un super succès, et plus tard, ils ont été vus dans Thugs of Hindostan, qui était un désastre total. Et en ce moment, Aamir est en congé sabbatique et ne signe aucun film après l’échec de Laal Singh Chadha. On voit souvent Aamir passer du temps avec ses enfants, et c’est la dernière fois qu’il a été capturé par les photographes jouant au pickle ball avec Fatima, qui est impliquée dans toutes les fonctions familiales de Khan, y compris le mariage d’Ira Khan.