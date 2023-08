Quand Fast X est-il disponible en streaming ?

Fast and Furious est l’une des franchises les plus populaires, composée de 10 films principaux et d’un spin-off. Le dernier épisode de la série est sorti il ​​y a quelques mois à peine. Fast X fait fortement référence à la cinquième partie de la saga et présente un méchant nommé Dante, interprété par le bien-aimé Jason Momoa. Le nouvel antagoniste est le fils d’un baron de la drogue, Hernan Reyes, qui a déjà été volé par l’équipage de Dominic. Après des années, Dante envisage de venger son père et Dom doit affronter ses plans sinistres.

Fast X a obtenu une version numérique étonnamment précoce. Aux États-Unis, il était disponible à la location ou à l’achat le 9 juin, seulement après trois semaines dans les cinémas. Au Royaume-Uni, le film est sorti numériquement le 19 juin. Vous pouvez le louer ou l’acheter chez Prime Video ou iTunes. Il est également disponible en DVD et Blu-ray.

Mais qu’en est-il de la sortie en streaming ? Voici ce que vous devez savoir.

Quand Fast X sortira-t-il sur les services de streaming ?

Aux dernières nouvelles, Fast X tombera sur Peacock aux États-Unis le 15 septembre 2023. Le même jour sera diffusé Fast and Furious 6, Fate of the Furious et Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Vous pouvez choisir entre deux avis si vous n’avez pas encore d’abonnement. Vous pouvez vous inscrire pour :

Prime au paon – version financée par la publicité pour 5,99 $ par mois (59,99 $ par an)

– version financée par la publicité pour 5,99 $ par mois (59,99 $ par an) Paon Premium Plus – version sans publicité pour 11,99 $ par mois (119,99 $ par an)

Comment regarder Fast X au Royaume-Uni

Peacock est également disponible au Royaume-Uni, mais sa bibliothèque est légèrement différente. Il n’est pas certain que Fast X apparaisse réellement dans la version britannique en septembre. Cependant, il existe une solution à cela.

Si vous avez hâte de regarder le film dès que possible, utilisez un VPN. Ce service vous donnera accès au catalogue américain de Peacock et protégera également votre vie privée en ligne. Vous pouvez, par exemple, utiliser NordVPN, l’un des services les plus populaires de ce type.

