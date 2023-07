Quand Farah Khan a révélé pourquoi Om Shanti Om n’était pas devenu un film Rs 100 crore

Farah Khan a révélé un jour qu’en raison de « l’ego » de Shah Rukh Khan et de Sanjay Leela Bhansali, Om Shanti Om n’était pas devenu un film de Rs 100 crore.

Om Shanti Om était un film à succès qui a introduit Deepika Padukone dans l’industrie de Bollywood. Le film s’est heurté à Sawaariya de Sanjay Leela Bhansali et a quand même réussi à collecter Rs 83 crore au box-office. Ouvrant à peu près la même chose, le cinéaste Farah Khan avait révélé dans une ancienne interview pourquoi le film ne pouvait pas collecter Rs 100 crore.

Une vidéo de l’interview de Farah Khan devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut l’entendre parler de la raison pour laquelle Om Shanti Om ne rapporte pas 100 crores de roupies au box-office. Dans une interview avec Film Companion, elle a déclaré: «Parce que tout le monde voulait venir à la même date. C’est toujours le problème de l’ego. Vous vivez et apprenez. C’était la première fois que mon film se heurtait à quelqu’un, et Shah Rukh Khan était très gungho, et Sanjay était également très gungho. C’est juste devenu vraiment mauvais.

Elle a ajouté: «Je me sens si mal s’ils n’étaient pas sortis avec nous, nous aurions été le premier film de l’histoire de Bollywood à gagner Rs 100 crore. Nous nous sommes arrêtés à Rs 83 crore ou quelque chose comme ça, et c’était un record que nous avons établi 10 ans en arrière. Ce 13 crore était ce que Sawariyaa a fait.

Réagissant aux affirmations de Farah Khan, l’un des utilisateurs a écrit : « Sa déception de ne pas avoir gagné ces 13cr est supérieure à ce qu’OSO a gagné 83cr. Ça me rappelle ces filles topper. Un autre a commenté: «Le film a mis DP milles devant Sonam, une fille nepo avec un accent, ayant un bon karma pour être née en tant que fille de son père. Pas étonnant que Sonam ne puisse pas abandonner sa rancune après toutes ces années. Un autre a écrit: « C’est vrai si Om Shanti Om était sorti maintenant, cela aurait été un énorme succès. » Un autre commentaire disait: « Même s’il avait manqué Rs 100 crore, Om Shanti Om aurait pu devenir un plus gros de tous les temps qu’il a raté en raison d’un affrontement. »

Barré par Farah Khan, Om Shanti Om a marqué les débuts de Deepika Padukone à Bollywood. Elle a partagé l’écran avec Shah Rukh Khan dans le film et a impressionné tout le monde avec leur chimie. Le film mettait également en vedette Shreyas Talpade, Kiran Kher et Arjun Rampal dans des rôles clés. Le film s’est heurté à Sawaariya de Sanjay Leela Bhansali qui mettait en vedette Ranbir Kapoor et Sonam Kapoor dans les rôles principaux.

