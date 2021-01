Fall Guys: Ultimate Knockout a explosé en popularité depuis sa sortie le 4 août 2020. Cependant, cette version mignonne et colorée (et parfois incroyablement frustrante) de la bataille royale n’est actuellement disponible à l’achat que sur PS4 et Steam sur PC.

Si vous êtes un utilisateur Xbox ou Nintendo, cette nouvelle est un coup dur. Donc, pour vous aider, nous avons fait des recherches pour savoir quand – et si – le jeu arrivera sur d’autres plates-formes dans le futur.

Fall Guys arrivera-t-il sur Xbox One ou Nintendo Switch?

À l’heure actuelle, aucune date précise n’a été annoncée pour que Fall Guys se rende sur d’autres consoles – mais l’équipe de Mediatonic a expliqué qu’elle était ouverte à regarder d’autres plates-formes plus tard.

Cette explication se trouve dans la section FAQ de Fall Guys, qui indique également que si vous voulez vraiment que ce jeu arrive sur Xbox One ou sur Nintendo Switch, vous devez en informer l’équipe soit sur Twitter ou sur la chaîne officielle Discord.

L’intrigue s’épaissit une fois de plus, Un expert des fuites de Nintendo a tweeté qu’ils ont trouvé un fichier «NintendoSDKPlugin.dll» sous les fichiers du jeu sur Steam, indiquant que le jeu prend en charge le SDK de Nintendo Switch. Cependant, rien de tout cela n’a été confirmé officiellement.

Le compte Xbox Game Pass a également tweeté que le jeu arrivait dans Game Pass, mais cela lorsqu’il a ensuite été contesté par l’éditeur du jeu, Devolver Digital, sur Twitter.

S’il y a suffisamment d’intérêt, les développeurs chercheront à créer des versions pour ces deux consoles. Cependant, il convient de noter que pour le moment, Fall Guys n’offre aucun jeu croisé, donc s’il devait venir sur Xbox et Switch, les joueurs pourraient être limités au multijoueur avec uniquement ceux qui jouent la même console.

Le jeu multiplateforme est cependant une autre chose sur laquelle les développeurs ont déclaré qu’ils aimeraient se pencher à l’avenir et qu’ils le prioriseront en fonction de leurs intérêts.

Fall Guys a été annoncé pour venir sur les systèmes mobiles en Chine, ce qui pourrait donc être une autre plate-forme en préparation pour le reste du monde.

Fall Guys arrivera-t-il sur PS5 et Xbox Series X?

Avec la sortie de ce jeu si proche du lancement des consoles de nouvelle génération, vous vous demandez peut-être si Fall Guys: Ultimate Knockout sera porté sur la PS5 et / ou la Xbox Series X.

Au moment de la rédaction de cet article, aucune mention à ce sujet n’est disponible sur le site Web de Mediatonic – nous pensons que l’équipe donnera la priorité aux autres consoles existantes pour le moment.

Cependant, nous serions enclins à dire que le jeu est plus susceptible d’arriver sur Playstation 5 en premier, car il est actuellement disponible sur PS4 en ce moment, et non sur Xbox. S’il ne sort pas sur les consoles de nouvelle génération pendant un certain temps, les utilisateurs devraient toujours pouvoir le lire en utilisant la compatibilité ascendante.